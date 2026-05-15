Рязань — у чорному димі: завод Роснафти охоплений вогнем після атаки дронів

Місцевий губернатор підтвердив наліт БПЛА та роботу систем ППО в регіоні.

Атака на Рязанський НПЗ — завод "Роснефти" охоплений вогнем після вибухів

В ніч на 15 травня в російській Рязані пролунали потужні вибухи. У місті вирує пожежа та сильне задимлення. Під атаку дронів, ймовірно, потрапив рязанський НПЗ.

Як пише моніторинговий канал Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів, про пожежу на Рязанському НПЗ стало відомо о 02:33.

Місцевий губернатор Павло Малков підтвердив атаку дронів на регіон. За його словами, працювали сили ППО. Чиновник додав, що від уламків постраждали кілька житлових будинків, а також територія одного з промислових підприємств. Малков додав, що загинули три людини, 12 — поранені.

Як пишуть OSINT-аналітики російського Telegram-каналу Astra, мешканці Рязані повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар дронів потрапив Рязанський нафтопереробний завод, який входить до структури ПАТ "Роснефть". Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії, його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут, скраплені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

Атаки на території РФ — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 13 травня дрони атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та в Темрюкському районі пролунала серія вибухів. Після атаки в Тамані спалахнула пожежа в районі місцевого морського порту.

У ніч на 7 травня в Московській області РФ помітили дрони. У Наро-Фомінську, ймовірно, було атаковано військово-логістичний комплекс "Нара", який належить міністерству оборони країни-агресора.

Вночі на 5 травня в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ прогриміли вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго". Також над містом помітили дрони. Ймовірно, це український дрон-камікадзе великої дальності "Лютий".

В ніч на 4 травня Москву і Самару атакували безпілотники. У Москві пошкоджено житловий комплекс на вулиці Мосфільмовській. Атака сталася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі.

В ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар, ймовірно, потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об'єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

