Рязань — у чорному димі: завод Роснафти охоплений вогнем після атаки дронів

Анна Ярославська
15 травня 2026, 07:50оновлено 15 травня, 08:51
Місцевий губернатор підтвердив наліт БПЛА та роботу систем ППО в регіоні.
У Рязані атаковано нафтопереробний завод
Атака на Рязанський НПЗ — завод "Роснефти" охоплений вогнем після вибухів / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Що сталося в Рязані:

  • У місті пролунали вибухи
  • Удар припав на один з найбільших нафтопереробних заводів РФ
  • На підприємстві почалася сильна пожежа

В ніч на 15 травня в російській Рязані пролунали потужні вибухи. У місті вирує пожежа та сильне задимлення. Під атаку дронів, ймовірно, потрапив рязанський НПЗ.

Як пише моніторинговий канал Exilenova+ з посиланням на місцевих жителів, про пожежу на Рязанському НПЗ стало відомо о 02:33.

Місцевий губернатор Павло Малков підтвердив атаку дронів на регіон. За його словами, працювали сили ППО. Чиновник додав, що від уламків постраждали кілька житлових будинків, а також територія одного з промислових підприємств. Малков додав, що загинули три людини, 12 — поранені.

  • Атак дронів на Рязань 15 травня 2026
    Атак дронів на Рязань 15 травня 2026 Фото: t.me/exilenova_plus
Як пишуть OSINT-аналітики російського Telegram-каналу Astra, мешканці Рязані повідомляли про велику кількість вибухів. Під удар дронів потрапив Рязанський нафтопереробний завод, який входить до структури ПАТ "Роснефть". Це одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Росії, його потужність становить близько 17 млн тонн нафти на рік.

Рязанський НПЗ виробляє автомобільні бензини всіх марок, дизельне паливо, авіаційний керосин, мазут, скраплені гази, бітуми та нафтохімічну сировину.

Дивіться відео з Рязані після атаки дронів у Telegram-каналі Головного редактора за посиланням.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Атаки на території РФ — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 13 травня дрони атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та в Темрюкському районі пролунала серія вибухів. Після атаки в Тамані спалахнула пожежа в районі місцевого морського порту.

У ніч на 7 травня в Московській області РФ помітили дрони. У Наро-Фомінську, ймовірно, було атаковано військово-логістичний комплекс "Нара", який належить міністерству оборони країни-агресора.

Вночі на 5 травня в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ прогриміли вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго". Також над містом помітили дрони. Ймовірно, це український дрон-камікадзе великої дальності "Лютий".

В ніч на 4 травня Москву і Самару атакували безпілотники. У Москві пошкоджено житловий комплекс на вулиці Мосфільмовській. Атака сталася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі.

В ніч на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар, ймовірно, потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

