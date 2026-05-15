"Найстрашніше обличчя війни": ракета РФ на Дарниці вбила 12-річну доньку загиблого воїна

Анна Ярославська
15 травня 2026, 08:39
Рятувальна операція в Києві завершилася. В результаті російської атаки загинули 24 людини. Серед жертв — троє дітей.
Любава Яковлєва, удар по Києву 14 травня 2026 року
Любава Яковлєва загинула внаслідок удару по Києву 14 травня 2026 року / Колаж: Главред, фото: Facebook, ДСНС

Коротко:

  • Кількість загиблих у Дарницькому районі Києва зросла до 24 осіб
  • Рятувальники завершили операцію в зруйнованому будинку через 28 годин
  • Серед жертв обстрілу — троє дітей, зокрема, й донька захисника України

У Києві зросла кількість жертв масованої російської атаки. Станом на ранок 15 травня відомо, що в Дарницькому районі загинули 24 людини, зокрема — троє дітей.

Рятувальники весь день і ніч продовжували пошуково-рятувальні роботи після російського обстрілу. За оновленою інформацією, загалом у Києві внаслідок атаки окупантів постраждали 48 осіб, у тому числі двоє дітей, 30 осіб вдалося врятувати, повідомили в ДСНС.

Відомо, що від російської ракети, яка влучила у багатоповерхівку на Дарниці, загинула 12-річна Любава Яковлєва. Її старша сестра може бути під завалами.

Батько дівчаток загинув у бою з окупантами у 2023 році. Фото дитини, вбитої росіянами, показали на Facebook-сторінці "Їх убила Росія".

Любава Яковлєва / Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

"Батько дівчаток — військовий Євген Яковлєв (позивний "Рижий") загинув три роки тому під час виконання бойового завдання", — йдеться у повідомленні.

Євген Яковлєв загинув у 2023 році / Фото: facebook.com/russiakills.in.ua

Любава Яковлєва навчалася в шостому класі ліцею № 323.

На Facebook-сторінці навчального закладу, в якому навчалася загибла дівчинка, підтвердили інформацію.

"З невимовним болем повідомляємо, що сьогодні вночі російська ракета забрала життя учениці 6-А класу нашого ліцею Яковлєвої Любави. Її старша сестра досі перебуває під завалами... Три роки тому під час виконання бойового завдання загинув батько дівчаток – військовий Євген Яковлєв (позивний "Рижий"), який захищав Україну", – йдеться у повідомленні.

"Щиро співчуваємо матері, рідним і близьким. Найстрашніше обличчя війни – це дитячі життя, які вона забирає. Світла пам'ять нашому ангелочку Любаві", – додали в ліцеї.

Любава Яковлєва / Фото: Facebook ліцей 323 Києва

О 08:22 у п'ятницю, 15 травня, глава МВС Ігор Клименко повідомив, що в Дарницькому районі столиці завершено пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала понад 28 годин.

Рятувальники розібрали понад 3 тисячі кубічних метрів зруйнованої конструкції будинку.

"Наразі підтверджено загибель 24 осіб, троє з них – діти. 48 травмованих", – повідомив він.

Близько 400 осіб отримали допомогу від психологів ДСНС та Нацполіції, які на місці трагедії консультували та підтримували постраждалих і їхніх близьких.

Підрозділи Держприкордонслужби перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Сьогодні в Києві оголошено День жалоби за загиблими в результаті масованої атаки Росії 14 травня.

"Це важка втрата для міста та всієї країни. Вічна пам'ять загиблим", - додав Клименко.

Оновлено. У Київській міській прокуратурі уточнили, що серед загиблих внаслідок удару РФ - троє неповнолітніх: дівчата 12, 15 та 17 років.

  • Атака на Київ 14 травня 2026 року - рятувальники розбирають завали на Дарниці
    Атака на Київ 14 травня 2026 року - рятувальники розбирають завали на Дарниці Фото: ДСНС України
Атака на Україну 14 травня 2026 року — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу були пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура. На лівому березі столиці в результаті атаки ворога почалися перебої з водопостачанням.

Руйнування були зафіксовані в декількох районах Києва. У Дарницькому районі постраждав панельний 9-поверховий житловий будинок. 18 квартир зруйновано.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку. За його словами, за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістики, аеробалістики та крилатих ракет.

За його словами, за попередніми даними, удар по багатоповерхівці на Дарниці було завдано російською крилатою ракетою Х-101.

Фокус атаки РФ 14 травня був на Києві, Кременчуці та окремих районах центральних областей України". Також під атакою перебували Біла Церква, Чорноморськ, Харків, Суми.

Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

