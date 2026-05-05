Український "Фламінго" завдав удару по військовому заводу в РФ: потужна пожежа в Чебоксарах

Вранці атака продовжилася: над містом помітили щонайменше чотири далекобійні дрони-камікадзе "Лютий". Повідомляється, що безпілотники досягли цілей.

Чебоксари атакували ракети та дрони / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

У Чебоксарах прогриміли потужні вибухи

По заводу "ВНІІР-Прогрес" вдарили українські ракети FP-5 "Фламінго"

У мережі з'явилися відео "прильотів"

У ніч на 5 травня в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ прогриміли вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго". Вранці у вівторок над містом помітили дрони. Ймовірно, це український дрон-камікадзе великої дальності "Лютий".

У мережі публікують фото та відео "прильотів".

Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз стверджує, що по заводу АТ "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах вдарила ракета FP-5 "Фламінго".

Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео, на якому видно, що момент влучання супроводжувався потужною пожежею.

Дивіться відео - Момент прильоту "Фламінго" по Чебоксарам:

Увага! На відео - ненормативна лексика:

Пізніше в Exilenova+ повідомили, що під час ранкової атаки в Чебоксарах помітили щонайменше чотири українські дрони "Лютий". Зазначається, що БПЛП досягли мети.

Дрон Лютий / Інфографіка: Главред

Загалом, у Чебоксарах увесь ранок чути вибухи, і є "прильоти" у різних частинах міста.

Дивіться відео - Дрони "Лютий" атакують Чебоксари:

Після ранкової атаки горить ВНІІР-Прогрес.

Над Чебоксарами дим після "прильоту" / Фото: Exilenova+

Наслідки атаки на Чебоксари / Фото: Exilenova+

За даними Генштабу ЗСУ, завод "ВНІІР-Прогрес" займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS і Galileo, модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" та модулях УМПК для авіабомб.

Зазначимо, що "ВНІІР-Прогрес" вже кілька разів потрапляв під удари. Як писав Главред, 9 червня 2025 року безпілотники атакували столицю Чувашії — Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНІІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.

У ніч на 5 липня 2025 року Сили безпілотних систем разом з іншими Силами оборони України також завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу Росії. Було уражено АТ "ВНІІР-Прогрес" у Чуваській республіці РФ.

26 листопада 2025 року знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало не менше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово призупинив роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

