Український "Фламінго" завдав удару по військовому заводу в РФ: потужна пожежа в Чебоксарах

Коротко:
- У Чебоксарах прогриміли потужні вибухи
- По заводу "ВНІІР-Прогрес" вдарили українські ракети FP-5 "Фламінго"
- У мережі з'явилися відео "прильотів"
У ніч на 5 травня в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ прогриміли вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго". Вранці у вівторок над містом помітили дрони. Ймовірно, це український дрон-камікадзе великої дальності "Лютий".
У мережі публікують фото та відео "прильотів".
Telegram-канал Dnipro Osint Гарбуз стверджує, що по заводу АТ "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах вдарила ракета FP-5 "Фламінго".
Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео, на якому видно, що момент влучання супроводжувався потужною пожежею.
Пізніше в Exilenova+ повідомили, що під час ранкової атаки в Чебоксарах помітили щонайменше чотири українські дрони "Лютий". Зазначається, що БПЛП досягли мети.
Загалом, у Чебоксарах увесь ранок чути вибухи, і є "прильоти" у різних частинах міста.
Після ранкової атаки горить ВНІІР-Прогрес.
За даними Генштабу ЗСУ, завод "ВНІІР-Прогрес" займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS і Galileo, модулів типу "Комета", які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" та модулях УМПК для авіабомб.
Зазначимо, що "ВНІІР-Прогрес" вже кілька разів потрапляв під удари. Як писав Главред, 9 червня 2025 року безпілотники атакували столицю Чувашії — Чебоксари. У місті прогриміли вибухи. Під удар потрапило підприємство ВНІІР-Прогрес. Тоді завод тимчасово призупинив роботу.
У ніч на 5 липня 2025 року Сили безпілотних систем разом з іншими Силами оборони України також завдали удару по об'єкту військово-промислового комплексу Росії. Було уражено АТ "ВНІІР-Прогрес" у Чуваській республіці РФ.
26 листопада 2025 року знову дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ у Чебоксарах. Там пролунало не менше 5-7 вибухів. Аеропорт Чебоксар тимчасово призупинив роботу. Росіяни стверджують, що уламки дронів нібито впали на житловий багатоповерховий будинок. На верхніх поверхах почалася пожежа.
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
