У Києві пролунали вибухи, оголошено тривогу: столицю атакують дрони

Анна Ярославська
15 травня 2026, 06:40оновлено 15 травня, 07:17
На Оболоні працюють сили ППО, повідомив мер Кличко.
У Києві працюють сили ППО / Колаж: Главред, фото: 126-та окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Коротко:

  • Київ атакували ворожі БПЛА з північного напрямку
  • Сили ППО ведуть бойові дії в Оболонському районі столиці
  • Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою тривоги

Вранці в п'ятницю, 15 травня, у Києві оголосили повітряну тривогу через атаку дронів. Група БПЛА рухається з півночі Київської області на столицю. За словами очевидців, у місті чутні звуки вибухів.

Група ворожих дронів зафіксована на півночі Київщини — курсом на столицю, повідомили в Повітряних силах ЗСУ о 06:09.

Моніторинговий канал monitor повідомив, що в Київській області зафіксовано:

  • 4 БПЛА над київським водосховищем;
  • 1 дрон у напрямку Вишгорода;
  • 2 БПЛА - Старі та Нові Петрівці;
  • 1 - на Оболоні.
  • 2 БПЛА продовжують рух по колу біля Вишгорода/ГЕС.

КМВА закликала киян негайно прямувати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Шахеди - що про них відомо / Инфографика: Главред

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО в Оболонському районі Києва.

06:48 Два БпЛА поблизу Київського водосховища рухаються по колу, передає monitor.

Карта повітряних тривог станом на 6:57 / Фото: t.me/alarmua

О 07:14 оголошено відбій тривоги у Києві.

Атака РФ на Київ 14 травня 2026 року — останні новини

Станом на 06:00 15 травня відомо, що 24 людини загинули в Дарницькому районі внаслідок російського удару. Серед жертв – троє дітей, повідомили у ДСНС.

Психологічну допомогу отримали 398 осіб. Кінологи обстежили 2 тис. 800 кв. м території. Вивезено 3 тис. 180 куб. м уламків будівельних конструкцій.

Рятувальники безперервно продовжують пошуково-рятувальні роботи в будинку в Дарницькому районі. Всього в Києві постраждали 47 осіб, з них двоє дітей. 30 осіб вдалося врятувати.

  Атака на Київ 14 травня 2026 року - рятувальники розбирають завали на Дарниці
    Атака на Київ 14 травня 2026 року - рятувальники розбирають завали на Дарниці Фото: ДСНС України
Як писав Главред, у ніч на 14 травня російська окупаційна армія атакувала Київ та область. В результаті обстрілу були пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура. На лівому березі столиці в результаті атаки ворога почалися перебої з водопостачанням.

Руйнування були зафіксовані в декількох районах Києва. У Дарницькому районі постраждав панельний 9-поверховий житловий будинок. 18 квартир зруйновано.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку. За його словами, за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістики, аеробалістики та крилатих ракет.

Про ресурс: monitor

Telegram-канал monitor орієнтований на моніторинг ворожої авіації та військової активності.

На каналі можна знайти інформацію про ракетні удари, дрони та загрози повітряного нападу.

Оперативні повідомлення про запуски ракет та інших засобів повітряного нападу цитуються українськими ЗМІ та іноземними медіа.

Канал має понад 900 тисяч підписників і активну аудиторію.

"Запланована операція": ЗСУ звільнили Одрадне в Харківській області

Вовчанськ стане зоною відчуження, там уже ніхто не житиме – поліцейський Олексій Харківський

"Найстрашніше обличчя війни": ракета РФ на Дарниці вбила 12-річну доньку загиблого воїна

