Перші 9 млрд євро від ЄС для України: Politico дізналося, куди спрямують гроші

Кошти підуть на покриття негайних бюджетних дефіцитів та закупівлю безпілотників для захисту від Росії.

На що підуть перші 9 млрд євро від Євросоюзу для України

Євросоюз готується затвердити умови кредиту на суму 90 млрд євро для України вже в понеділок, 18 травня. Про це повідомило видання Politico зпосиланням на представників ЄС.

Зазначається, що це наблизить Київ до отримання першого кредитного траншу на суму понад 9 млрд від Брюсселя в середині червня. Передбачається, що ці гроші підуть на покриття негайних бюджетних дефіцитів і закупівлю безпілотників для захисту від РФ.

Після проходження внутрішніх процедур ЄС остаточно затвердить кредит у розмірі 90 млрд євро одразу після того, як Київ і Брюссель узгодять деталі погашення боргу за рахунок репарацій від Росії.

Якщо Кремль відмовиться виплачувати ці репарації після війни, лідери ЄС залишать за собою право використовувати заморожені російські активи для погашення кредиту — тим самим анулюючи борг Києва.

Якщо все піде за планом, Брюссель спочатку закупить дрони на суму 5,9 млрд євро в червні для зміцнення української оборони. Потім Єврокомісія перерахує Києву 3,2 млрд євро, які він зможе спрямувати на покриття бюджетних витрат, включаючи виплату зарплат військовим.

"Комісія прагне здійснити перший транш якомога швидше, у другому кварталі 2026 року. Він покриє закупівлю безпілотників в України для України", — сказав єврочиновник виданню.

Зазначається, що попри нещодавній прогрес, у Євросоюзі розуміють, що Києву знадобиться більше грошей у 2027 році, але їх залучення може бути проблематичним, якщо члени ЄС не захочуть брати на себе додаткові спільні борги.

"Члени ЄС та європейські фінансові інститути надали Україні загалом 200,6 млрд євро. Таким чином, ЄС є найбільшим і найстабільнішим фінансовим партнером України", – сказав представник Єврокомісії.

Як писав Главред, наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти країни-агресора Росії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна може отримати перший транш кредиту в розмірі 90 млрд євро вже до кінця цього кварталу, який закінчується в квітні.

Через затримку з виділенням коштів, з яких 45 млрд євро планувалося надати вже цього року, Україна може не встигнути належним чином підготуватися до наступного опалювального сезону, зазначав президент Володимир Зеленський.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) — американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах і на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

У 2021 році за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події в Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

