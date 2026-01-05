Росіяни оснащують Шахеди ПЗРК 'Верба': ЗМІ пояснили, чим це небезпечно

Окупанти шукають шляхи для вирішення одної з ключових проблем під час масованих атак на Україну.

Що відомо про нову "модернізацію" російських дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/Serhii.Flash/

Росіяни почали експериментувати з встановленням ПЗРК на дрони

Шахеди з ПЗРК навряд чи будуть виробляти серійно

За інформацією експерта з радіотехнологій Сергія Бескретнова, ударні дрони країни-агресорки Росії типу "Шахед" почали оснащувати переносними зенітно-ракетними комплексами.

Як має працювати ця ідея зі встановлення ПЗРК на дрон та яку загрозу становить експеримент окупантів повідомило видання Defense Express.

Росіяни намагаються протидіяти бойовій авіації

Окупанти встановили ПЗРК на дрон-камікадзе з метою протидіяти українським літакам і вертольотам, які залучають до збиття "Шахедів". При цьому ворог використав найновіший переносний зенітний ракетний комплекс "Верба". Пускову установку росіяни виробили у 2025 році.

"Також для активації ПЗРК ворог встановив ряд додаткових систем, які мають ініціювати пуск ракети, а саме: увімкнення пускової, проколювання балона зі стисненим азотом для охолодження інфрачервоної ГСН та здійснення пуску. І наразі це не виглядає серійним рішенням, наприклад, через відсутність кабель-менеджмента, використання звичайних хомутів та відкритий монтаж всіх додаткових систем на корпус", - зауважили аналітики.

В загальному у Defense Express цю ідею з ПЗРК вважають "гаражною" розробку. Але варто розуміти, що це не нівелює ступінь загрози.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Що "Флеш" розповів про атаку "Шахеда" з ПЗРК

Главред писав, що за даними Сергія Бескретнова, модифікований БПЛА виявили 4 січня. На дрон окупанти встановили ПЗРК, ймовірно, щоб ускладнити роботу української армійської авіації та збільшити шанси дрона уникнути перехоплення.

"Шахед" обладнали камерою та радіомодемом, а запуск ракети здійснює оператор, який керує апаратом із території РФ. "Флеш" закликав українських пілотів врахувати появу нової загрози, уникати зближення з дронами на зустрічних курсах і бути особливо обережними під час маневрів.

Дронові атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що сьогодні, 5 січня, російські окупанти атакували Україну великою кількістю ударних дронів. Під ударом опинилась лікарня, де лежали пацієнти.

Згодом також стало відомо, що цієї ночі Росія атакувала місто Чернігів балістичними ракетами та БпЛА. Ураження зазнало приватне підприємство на околиці міста.

Армія РФ запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотники інших типів із напрямків Міллерово, Курськ, Шаталове та Орел. Близько сотні дронів були саме "Шахедами".

Про джерело: Defense Express Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

