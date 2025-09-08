'Оптимізму немає': українцям порадили запастись ліхтариками і водою, деталі

Коваленко наголосив, що українцям не варто панікувати.

В Україні можливі відключення світла

Головне із заяви гендиректора Yasno:

Росія посилює обстріли енергетики

Населенню і бізнесу варто готуватись до відключення світла

Українцям варто запастись павербанками, ліхтариками, їжею та водою

Останні часом країна-агресор Росія поновила атаки на енергосистему України. Через це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені.

За його словами, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені.

"Енергетики вже мають досвід. Вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак. Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж бути готовими до різних сценаріїв", - зауважив Коваленко.

Так, він порадив українцям:

запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;

продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;

підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;

тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Поради для бізнесу стали наступними:

провести технічний огляд та перевірити генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;

подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ).

"І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати", - підсумував генеральний директор Yasno.

Чи можливий блекаут в Україні

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що якби країна-агресор Росія могла занурити Україну у блекаут, вона б давно вже це зробила.

Він наголосив, що в України є можливості відновлювати енергетику, зокрема за допомогою західних партнерів.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на понеділок, 8 вересня, Росія здійснила масовану атаку по об’єкту теплової генерації в Київській області. Ціллю агресора було створити ще більше проблем для цивільного населення - залишити людей без електроенергії та тепла, знеструмити лікарні, школи й дитячі садки.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж говорив, що РФ посилює атаки по Україні, щоб деморалізувати населення. Головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський також попереджав, що з настанням холодів в Україні російські окупанти будуть знову завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Про джерело: Yasno YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

