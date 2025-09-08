'Оптимізму немає': українцям порадили запастись ліхтариками і водою, деталі

Головне із заяви гендиректора Yasno:
- Росія посилює обстріли енергетики
- Населенню і бізнесу варто готуватись до відключення світла
- Українцям варто запастись павербанками, ліхтариками, їжею та водою
Останні часом країна-агресор Росія поновила атаки на енергосистему України. Через це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає", - наголосив він.
За його словами, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені.
"Енергетики вже мають досвід. Вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак. Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж бути готовими до різних сценаріїв", - зауважив Коваленко.
Так, він порадив українцям:
- запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
- продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
- підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
- тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.
Поради для бізнесу стали наступними:
- провести технічний огляд та перевірити генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;
- подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ).
"І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати", - підсумував генеральний директор Yasno.
Чи можливий блекаут в Україні
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що якби країна-агресор Росія могла занурити Україну у блекаут, вона б давно вже це зробила.
Він наголосив, що в України є можливості відновлювати енергетику, зокрема за допомогою західних партнерів.
Удари РФ по енергетиці - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на понеділок, 8 вересня, Росія здійснила масовану атаку по об’єкту теплової генерації в Київській області. Ціллю агресора було створити ще більше проблем для цивільного населення - залишити людей без електроенергії та тепла, знеструмити лікарні, школи й дитячі садки.
Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж говорив, що РФ посилює атаки по Україні, щоб деморалізувати населення. Головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.
Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський також попереджав, що з настанням холодів в Україні російські окупанти будуть знову завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.
Про джерело: Yasno
YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.
Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.
