"Оптимізму немає": українцям порадили запастись ліхтариками і водою, деталі

Марія Николишин
8 вересня 2025, 14:45
Коваленко наголосив, що українцям не варто панікувати.
В Україні можливі відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви гендиректора Yasno:

  • Росія посилює обстріли енергетики
  • Населенню і бізнесу варто готуватись до відключення світла
  • Українцям варто запастись павербанками, ліхтариками, їжею та водою

Останні часом країна-агресор Росія поновила атаки на енергосистему України. Через це генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців бути готовими до будь-яких сценаріїв. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Осінь трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але, враховуючи останні обстріли особливого оптимізму немає", - наголосив він.

За його словами, висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені.

"Енергетики вже мають досвід. Вони вже точно знають, що і як краще робити у разі атак. Тому поки не розслабляємось і я рекомендую населенню і бізнесу теж бути готовими до різних сценаріїв", - зауважив Коваленко.

Так, він порадив українцям:

  • запастись, якщо ще раптом не придбали, павербанками, ліхтариками, або перевірити справність наявних;
  • продумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час;
  • підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд;
  • тримати вдома запас води та їжі, яка швидко не псується.

Поради для бізнесу стали наступними:

  • провести технічний огляд та перевірити генератори та інші установки резервного живлення, які використовувались, коли були відключення світла;
  • подумати про системи безперебійного живлення (ДБЖ).

"І ніякої паніки. Сподіваємось, що воно усе нам не знадобиться цієї осені, але краще бути готовими і нічим не скористатись, ніж не бути готовими і панікувати", - підсумував генеральний директор Yasno.

Чи можливий блекаут в Україні

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що якби країна-агресор Росія могла занурити Україну у блекаут, вона б давно вже це зробила.

Він наголосив, що в України є можливості відновлювати енергетику, зокрема за допомогою західних партнерів.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Удари РФ по енергетиці - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на понеділок, 8 вересня, Росія здійснила масовану атаку по об’єкту теплової генерації в Київській області. Ціллю агресора було створити ще більше проблем для цивільного населення - залишити людей без електроенергії та тепла, знеструмити лікарні, школи й дитячі садки.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж говорив, що РФ посилює атаки по Україні, щоб деморалізувати населення. Головна мета ворога - підірвати моральний дух українців і змусити їх тиснути на владу, щоб та пішла на поступки Кремля.

Командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський також попереджав, що з настанням холодів в Україні російські окупанти будуть знову завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Читайте також:

Про джерело: Yasno

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини України енергетика відключення світла
