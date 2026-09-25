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РФ готує мобілізацію та новий наступ: Макрон розкрив мету Кремля

Олексій Тесля
25 вересня 2026, 01:12
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Еммануель Макрон пов'язав можливу мобілізацію з наміром Росії продовжувати наступ.
Макрон, Путін
Еммануель Макрон розкрив плани Кремля / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, УНІАН

Головне із заяв Макрона:

  • Москва планує мобілізувати ще 300 тисяч осіб
  • РФ спробує зайняти весь Донбас

Країна-агресор РФ готує план мобілізації ще 300 тисяч осіб, заявив президент Франції Еммануель Макрон.

"У будь-якому разі, це сценарій, який видається нам цілком імовірним. І очевидно, що було кілька ознак, які вказують на те, що Росія готується до цього", - підкреслив він в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2.

відео дня

На думку французького лідера, саме з цією метою Кремль чекав закінчення парламентських виборів у РФ.

"Тепер очевидно, що Росія це зробить. Питання в тому, чи оголосить вона про це сама? Чи проведе призов? Чи зробить це, не оголошуючи про це? Сценарій, який сьогодні видається ймовірним і про який часто говорять, - це близько 300 тисяч осіб", - заявив і попередив він.

Він пов’язав можливу мобілізацію з наміром Росії продовжувати наступ і спробою РФ захопити весь Донбас. Президент Франції не виключив, що Росії може знадобитися на це ще 1,5–2 роки, якщо її війська будуть просуватися такими ж темпами, як останні 4 роки.

Втрати РФ

Крім того, президент Франції також навів оцінку російських втрат. За його словами, з початку війни Росія втратила близько 1,2 млн осіб убитими та пораненими. Макрон наголосив, що завдання Європи - продовжувати допомагати Україні, і повідомив про подальші поставки Києву радарів та ракет.

Мобілізація в РФ: думка експерта

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, Росія може публічно оголосити про проведення мобілізаційних заходів, однак влада, ймовірно, намагатиметься не використовувати формулювання "загальна мобілізація". Експерт вважає, що Кремль може вдатися до більш обережних юридичних формулювань, щоб формально не визнавати війну та уникнути можливих міжнародних наслідків.

Раніше "Главред" повідомляв, що країна-агресор Росія планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року та 300 тисяч осіб наступного.

Нагадаємо, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібицький заявляв, що готовність Кремля розпочати нову хвилю мобілізації стане очевидною лише після виборів до російської Держдуми.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявляв, що внутрішні документи РФ підтверджують підготовку мобілізації на осінь після імітації парламентських виборів. Поряд з цим у РФ відбуватиметься набір за контрактами.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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