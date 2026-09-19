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Боїться масової втечі росіян: в ISW розкрили план Путіна щодо мобілізації

Марія Николишин
19 вересня 2026, 11:16
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Втрати армії РФ перевищують темпи вербування, тож примусового призову резервістів Москві не уникнути.
Боїться масової втечі росіян: в ISW розкрили план Путіна щодо мобілізації
Чому Кремль заперечує плани щодо мобілізації / колаж: Главред, фото: kremlin.ru

Ключові тези:

  • Пєсков удруге відкинув чутки про призов резервістів
  • Заперечення не означає відмови від мобілізації
  • Путін побоюється реакції суспільства

Кремль продовжує заперечувати плани щодо проведення мобілізації у Росії після виборів до Держдуми, які пройдуть 18-20 вересня, ймовірно, щоб стримати росіян від масової втечі за кордон. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що речник Кремля Дмитро Пєсков у п’ятницю повторив своє твердження про те, що російська влада не планує проводити мобілізацію після виборів.

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Зазначається, що раніше подібні заяви лунали й від інших російських чиновників, які, ймовірно, намагаються заспокоїти російське суспільство та уникнути громадських заворушень або масової еміграції, як це сталося у 2022 році.

Водночас агентство Bloomberg повідомляло, що представники російського уряду намагаються відкрити рахунки в іноземних банках та вивести активи за кордон, а також закликають своїх родичів покинути Росію через побоювання щодо майбутньої мобілізації.

В ISW додають, що Кремль буде змушений провести певну форму примусової мобілізації резервістів, щоб підтримувати війну в Україні в довгостроковій перспективі. Адже нинішні втрати країни-агресора перевищують щомісячні темпи набору, і російські військові наразі не досягають своїх оперативних та стратегічних цілей на фронті.

"Заперечення Росії щодо мобілізації не означають, що Москва не оголосить її, оскільки диктатор Володимир Путін не виявляє жодного бажання погодитися на перемир’я чи піти на компроміс з Україною", - йдеться у звіті.

Аналітики підсумували, що ці заперечення радше свідчать про занепокоєння Путіна щодо ймовірної реакції російського суспільства на примусову мобілізацію.

Як Росія може провести мобілізацію

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко говорив, що мобілізацію в Росії проведуть відкрито, однак офіційно "загальною" її не назвуть.

За його словами, Кремль обере обхідні формулювання, щоб уникнути юридичного визнання війни та пов’язаних із цим міжнародних обмежень.

"Мобілізацію проводитимуть відкрито, але під різними назвами, наприклад, оголосять "часткову мобілізацію 2.0". Загальна мобілізація має жорстку юридичну прив’язку до офіційно оголошеної війни, а її визнання закриє перед Росією двері таких майданчиків, як Рада Безпеки ООН, де вона й так десятиліттями блокує рішення завдяки праву вето. Саме тому Кремль ніколи не назве власні заходи загальною мобілізацією, а війну – війною", - пояснив він.

Мобілізація в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, дані Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки свідчать про те, що Росія планує проведення додаткової хвилі мобілізації у 2026-2027 роках. Москва розраховує набрати 300 тисяч осіб цього року і 300 тисяч осіб наступного.

Полковник Геміш де Бреттон-Гордон говорив, що російський диктатор Володимир Путін ризикує мобілізувати не просто ще одну хвилю бійців для фронту, а армію, яка згодом може змусити його завершити війну проти України.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький заявляв, що готовність Кремля розпочати нову хвилю мобілізації стане очевидною лише після виборів до російської Держдуми - до цього моменту остаточного рішення диктатора Володимира Путіна не буде.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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