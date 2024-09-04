Росія могла вбити прем’єра Ірландії: нові деталі атаки РФ на Львів

Прем’єр Ірландії розповів, що він ледь не потрапив під обстріл.

https://glavred.net/war/rossiya-mogla-ubit-premera-irlandii-novye-detali-ataki-rf-na-lvov-10594310.html Посилання скопійоване

Прем’єр Ірландії ледь не потрапив під російський обстріл / Коллаж Главред, фото Офіс Президента, Зеленський

Внаслідок ракетної атаки країни-терориста Росії 4 вересня на Львів загинуло 7 людей, з них одна – дитина. Однак, як виявилось, на одну жертву могло бути більше. Прем'єр-міністр Ірландії ледь не потрапив під ворожий обстріл.

Як розповів під час брифінгу для журналістів у столиці ірландський політик, лише за кілька годин до атаки прем'єр-міністр Ірландії проїжджав Львів на шляху до Києва, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

"Лише через декілька годин після того, як я проїхав Львів, я дізнався, що люди були вбиті Росією, включно з трьома дітьми. Дітьми, які скоріш за все, спали у своїх ліжечках вранці. Вони були вбиті", – сказав прем'єр-міністр Ірландії. відео дня

Гарріс також дав обіцянку українцям, що Ірландія не дозволить, аби такі події, як сьогоднішній ракетний удар по Львову, нормалізовувалися в Україні, Європі та усьому світі.

Прем'єр-міністр Ірландії висловив переконання, що Ірландія продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі проти держави-агресора стільки, скільки це буде потрібно.

Масовані повітряні атаки Росії по Україні Масовані повітряні атаки Росії по Україні почалися з початку повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року. Тоді ворог запустив по Україні більше 160 ракет з усіх можливих напрямків. Окупанти цілилися у військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Тоді загинули приблизно 60 цивільних та близько 170 було поранено.

Ще один з найбільших обстрілів України агресор Росія здійснила 29 грудня 2023 року, коли окупанти випустили 36 "шахедів" та 122 ракет різних типів по всій Україні. Тоді вдалося збити 87 ракет і 27 дронів. Внаслідок атаки загинули 55 людей і більше 170 отримали поранення. 26 серпня 2024 року РФ запустила 127 ракет та 109 ударних безпілотників по Україні. Ліквідувати вдалося 102 ракети та 99 дронів. Крім того, кілька дронів було локаційно втрачено на території України. Внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, 20 постраждали.

Вибухи в Україні - удари по Львову 4 вересня

На жаль, у Львові внаслідок удару загинули 7 людей, серед них троє дітей.

Начальник управління захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської ОВА Віктор Іваніцький відповів на гучний фейк РФ про удар. Російські ракети у ніч проти 4 вересня влучили не у "оборонні підприємства" у Львові, як стверджувала кремлівська пропаганда, а у житлові будинки, однак військових обʼєктів у районі прильотів не було.

У Львові, як клянуться вбивці цивільного населення, було здійснено удар "Кинджалами" та БПЛА по підприємству ВПК. Так окупанти, схоже, називають житлові будинки, по яких сьогодні вранці прилетіли російські ракети.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред