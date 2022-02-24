У Києві та Харкові прогриміли вибухи

У Києві та під столицею, у Харкові прогриміли вибухи / Фото з соцмереж

24 лютого, після нападу Росії на Україну, в Києві прогримів сильний вибух, звук якого жителі чули в різних районах столиці. Крім того, в соцмережах повідомляється про сильну пожежу на Подолі в районі місцевої військової частини.

Також вибух прогримів у Броварах, бомблять Гостомель. Мер Броваров повідомив, що у місті шестеро загиблих та 12 поранених.

Ще два вибухи чути в Харкові.

Вибухи в Києві: що відомо

Вибухи були чутні на лівобережній частині Києва, на Оболоні, Лісовому масиві, Куренівці та Троєщині.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу в Офісі президента допустив, що почалася друга хвиля атаки. Він закликав бути до цього готовими, але зберігати спокій: ймовірність, що стрілятимуть по цивільних об'єктах – вкрай мала, запевнив Арестович.

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Він додав, що інформація про жертви уточнюється. При цьому, за попередніми даними, жертв все-таки немає.

Нагадаємо, вранці 24 лютого після заяви президента РФ Володимира Путіна про проведення "спеціальної військової операції" Росія здійснила акт агресії проти України.

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