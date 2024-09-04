У Львові внаслідок удару загинули 7 людей, серед них троє дітей: що відомо

Внаслідок удару РФ загинули семеро людей, серед них – дівчатка 9 і 14 років і ще одна дитина.

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Стало відомо про загиблих у Львові/ колаж: Главред, фото: скрін

Внаслідок удару країни-агресорки Росії по Львову ракетами вранці 4 вересня уже відомо про сімох загиблих.

Мер міста Андрій Садовий спершу повідомив, що загинули жінка і чоловік. Пізніше, як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, стало відомо також про загиблу 14-річну дівчинку.

Загибла жінка працювала медсестрою-акушеркою в одному з медичних закладів міста. Інформація про загиблого чоловіка ще невідома.

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"У Львові двоє загиблих. Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!", – написав Садовий.

Також він повідомляв, що станом на цей час відомо про 17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу. Серед постраждалих – двоє дітей 10 та 15 років і 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. У 5 пацієнтів важкий стан.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що загиблих уже троє – жертвою атаки також стала 14-річна дівчинка.

"На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25", – зазначив очільник ОВА.

О 08:41 мер міста Садовий повідомив, що було знайдено четвертого загиблого.

Про збільшення кількості загиблих повідомив також голова ОВА Козицький.

"Уже четверо людей ми втратили внаслідок цієї атаки. Кількість постраждалих зросла до 38. Чорний день для нашої області", - зазначив він.

09:00. Стало відомо, що у Львові вже семеро загиближ внаслідок удару РФ, Серед них двоє дітей - дівчатка 9 і 14 років.

Удар по Львову/скрин

Дивіться відео наслідків удару по Львову:

Ракетний удари РФ по Україні 4 вересня – що відомо

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня РФ вдарила по Львову "Кинджалами" – горіли будинки, постраждали люди, зокрема й дитина. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок атаки РФ є загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу.

Також РФ вдарила крилатими ракетами по готелю в Кривому Розі – постраждали 5 осіб. Від вибухової хвилі постраждали понад 10 багатоповерхівок. П'ятеро людей дістали поранення, зокрема й 10-річна дівчинка.

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