Підприємств ВПК там не було: у Львові відповіли на гучний фейк РФ про удар

Російські окупанти хвалилися ударами по місту - мовляв, били по військових обʼєктах.

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Росія завдала кривавого удару по Львову / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Російські ракети у ніч проти 4 вересня влучили не у "оборонні підприємства" у Львові, як стверджувала кремлівська пропаганда, а у житлові будинки. Військових обʼєктів у районі прильотів не було, наголосив у коментарі РБК-Україна начальник управління захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Львівської ОВА Віктор Іваніцький.

На зараз невідомо, куди саме цілили росіяни, але на місцях влучання військових обʼєктів не було.

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Обставини зʼясовують фахівці.

"Я думаю, що це тема буде не зовсім відкрита. Але там, де впали ракети, де впали уламки, там військових об'єктів не було. Це або "аналоговнєт", або просто терор", - сказав він.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вибухи в Україні - удари по Полтаві та Львову

Протягом останніх двох днів Росія ударами по двох великих містах забрала понад 50 життів українців, унаслідок атак поранено сотні громадян, є зруйнована цивільна інфраструктура.

Уранці 3 вересня двома ракетами ЗС РФ завдали удару по Полтавському військовому інституту зв'язку, унаслідок чого, станом на ранок 4 вересня, загинуло вже 53 людини.

Президент закликав розслідувати справу, а Захід - нарешті дозволити ЗСУ завдавати далекобійних ударів по території Росії, щоб знищити авіацію, яка випускає ракети по Україні.

Наступного ранку, вже 4 вересня, Росія завдала потужного удару по центру Львова, загинуло 7 людей. ЗМІ розкрили подробиці жахливої трагедії цілої сім'ї - живим залишився тільки батько.

У Львові, за логікою вбивць цивільного населення, було здійснено удар "Кинджалами" та БПЛА по підприємству ВПК. Так окупанти, схоже, називають житлові будинки, по яких сьогодні вранці прилетіли російські ракети.

Захід засудив атаки, але дозволу бити вглиб Росії для України не дав.

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