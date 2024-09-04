'Цілі уражено': Росія відзвітувала про криваві удари по Полтаві та Львову

Росія протягом кількох днів убила близько 60 осіб.

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Росія хвалиться терористичними ударами по Україні / Колаж Главреда. Фото: ДСНС, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія відзвітувала про криваві удари по Полтаві та Львову протягом 3 та 4 вересня. До слова, внаслідок терористичних атак загинуло близько 60 осіб.

Коментуючи атаку на Полтаву, російські терористи стверджують, що у зруйнованому навчальному закладі начебто перебували "іноземні інструктори", які готували спеціалістів "з усіх з'єднань і військових частин ЗСУ".

У Львові ж, за логікою вбивць цивільного населення, було здійснено удар "Кинджалами" та БПЛА по підприємству ВПК. Так окупанти, схоже, називають житлові будинки, по яких сьогодні вранці прилетіли російські ракети.

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"Цілей удару досягнуто. Усі призначені об'єкти уражено", - цинічно заявили у країні-агресорці.

Вибухи в Україні - удари по Полтаві та Львову

Протягом останніх двох днів Росія ударами по двох великих містах забрала понад 50 життів українців, унаслідок атак поранено сотні громадян, є зруйнована цивільна інфраструктура.

Уранці 3 вересня двома ракетами ЗС РФ завдали удару по Полтавському військовому інституту зв'язку, унаслідок чого, станом на ранок 4 вересня, загинуло вже 53 людини.

Президент закликав розслідувати справу, а Захід - нарешті дозволити ЗСУ завдавати далекобійних ударів по території Росії, щоб знищити авіацію, яка випускає ракети по Україні.

Наступного ранку, вже 4 вересня, Росія завдала потужного удару по центру Львова, загинуло 7 людей. ЗМІ розкрили подробиці жахливої трагедії цілої сім'ї - живим залишився тільки батько.

Захід засудив атаки, але дозволу бити вглиб Росії для України не дав.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

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