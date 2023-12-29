РФ знову атакувала Україну ракетами: в областях прогриміли вибухи

Російські окупанти знову запустили ракети для ударів по Україні. РФ здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-22М3. Про це повідомили в Повітряних силах України.
Ракети залетіли з Курської області РФ через Сумську область. Як повідомили, ракети рухалися в напрямку Черкас.
У Мережі повідомили, що потужні вибухи прогриміли в Сумській області. За попередніми даними, там працювали сили ППО. Також вибухи було чутно в Черкаській області.
За попередніми даними, РФ випустила по Україні 4 ракети Х-22.
Після цього в Повітряних силах заявили, що ще одна ракета полетіла у бік міста Кременчук.
У Черкаській ОВА підтвердили інформацію про атаку та закликали людей залишатись в укритті.
Ракетний удар РФ по Україні
Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.
У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є загиблі.
У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.
У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, є загиблі. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.
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