УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ знову атакувала Україну ракетами: в областях прогриміли вибухи

Ангеліна Підвисоцька
29 грудня 2023, 15:01оновлено 29 грудня, 15:39
Окупанти випустили крилаті ракети з літаків Ту-22М3.
Російський дальній бомбардувальник Ту-22М3, російський літак
РФ атакувала Україну ракетами / Колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, УНІАН

Російські окупанти знову запустили ракети для ударів по Україні. РФ здійснили пуски крилатих ракет з літаків Ту-22М3. Про це повідомили в Повітряних силах України.

Ракети залетіли з Курської області РФ через Сумську область. Як повідомили, ракети рухалися в напрямку Черкас.

РФ знову атакувала Україну ракетами: в областях прогриміли вибухи
РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

У Мережі повідомили, що потужні вибухи прогриміли в Сумській області. За попередніми даними, там працювали сили ППО. Також вибухи було чутно в Черкаській області.

відео дня

За попередніми даними, РФ випустила по Україні 4 ракети Х-22.

Після цього в Повітряних силах заявили, що ще одна ракета полетіла у бік міста Кременчук.

У Черкаській ОВА підтвердили інформацію про атаку та закликали людей залишатись в укритті.

ракетный обстрел
РФ атакувала Україну ракетами / фото: скріншот

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, вранці 29 грудня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли в ряді міст, в тому числі і в столиці.

У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети. У Подільському районі горить складське приміщення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві вибухом пошкоджено будівлю станції метро "Лук'янівська". В результаті атаки РФ в Києві є загиблі.

У Дніпрі в ході масованої ракетної атаки прогриміла серія вибухів. У Дніпрі горить один з торгових центрів. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих у Дніпрі.

У Харкові після ударів РФ 22 прильоту: є поранені, є загиблі. Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні крилаті ракети вторгнення Росії ракетний удар
Реклама

Головне за день

Ракетний удар по Україні: ЗМІ дізнались скільки коштувала Росії масована атака

Ракетний удар по Україні: ЗМІ дізнались скільки коштувала Росії масована атака

15:14 Україна
РФ знову атакувала Україну ракетами: в областях прогриміли вибухи

РФ знову атакувала Україну ракетами: в областях прогриміли вибухи

15:01 Україна
У Міноборони попередили про загрозу нових ударів: чим і коли планує бити РФ

У Міноборони попередили про загрозу нових ударів: чим і коли планує бити РФ

14:58 Україна
Всі головні новини

Популярне

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти ялинку 20184

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти ялинку

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків 15692

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов 12908

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

У Києві - потужні вибухи: всі подробиці атаки РФ 7373

У Києві - потужні вибухи: всі подробиці атаки РФ

Останні новини

15:49

Те, як ви стискаєте кулак може розповісти про характер: дізнайтеся свої темні сторони

15:34

Як правильно – "з Новим роком" чи "з новим роком": Авраменко вказав на помилкуВідео

15:30

Гральна реформа в Україні: Половина шляху пройдена, але ще багато роботи реклама

15:14

Ракетний удар по Україні: ЗМІ дізнались скільки коштувала Росії масована атака

15:02

Виробництво у Росії різко підскочило у грудні: найвищі показники за 7 років

Удар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФУдар по пологовому будинку в Дніпрі та станції метро в Києві: що відомо про ракетну атаку РФ
15:01

РФ знову атакувала Україну ракетами: в областях прогриміли вибухи

14:58

У Міноборони попередили про загрозу нових ударів: чим і коли планує бити РФ

14:46

Від кого не можна приймати подарунки 30 грудня: це накличе серйозну біду

14:29

Таке було ще влітку: в ЗСУ прокоментували падіння "невідомого об'єкта" в Польщі

Реклама
14:25

Тільки геній знайде собаку на вулиці за 7 секунд: складна оптична ілюзія

14:20

Що може змусити Путіна завершити війну: в ГУР дали однозначну відповідь

14:19

"Красень!": киянин сів у палаючу машину, щоб врятувати інші автівкиВідео

14:13

Українка-зірка серіалів "Вікінги" зварила борщ і передала "привіт" Батьківщині

14:00

Без призову жінок та обмежень прав чоловіків: Олександр Мусієнко – про законопроєкт щодо мобілізаціїЕксклюзив

13:53

Як пережити новорічний стіл і не втратити здоров'я: 5 лайфхаків

13:47

Ніколи не використовуйте пилосос: простий спосіб прибрати опалу хвою з підлоги

13:37

Дивом врятувався: у Харкові після удару РФ чоловіка затиснуло бетонною брилою - він не здавсяВідео

13:26

"Пенсіонерка і домогосподарка": путіністка Лоліта "зарюмсала" зі шваброю в руках

13:25

Кулеба розніс заклики до "перемовин" з Путіним: нехай почують вибухи в Україні

13:20

Аномальні температури до +12 градусів: якою буде погода в останні вихідні 2023 року

Реклама
13:13

Українці рознесли Влада Яму за новий пост

13:07

Удар РФ по Києву: кількість жертв зросла, що відбувається в місті після атакиФото

13:02

"Це була ракета": у Польщі повідомили про об'єкт, що залетів з території України

13:01

Гороскоп на завтра 30 грудня: Раку - радість від онуків, Стрільцю - біль через стосунки

12:46

"Зі шкіри геть лізти": Жданов розповів, чи очікувати ЗСУ проблем із західною зброєю

12:20

"Жодну не збили": Ігнат назвав тип ракет, які не здатне знищити ППО

12:16

"Свист, ракета – і все розлетілося": очевидець розповів про удар по КиєвуФотоВідео

12:13

Ракетний обстріл України: у 8 областях є відключення світла - Міненерго

11:52

Церковне свято 30 грудня: чому на Анісії Солунської не можна їсти їжу з сіллю

11:45

Джекі Чана у важкому стані відвезли в лікарню - ЗМІ

11:40

Вибори в США: ще один штат заборонив Трампу балотуватися у президенти

11:35

Росія атакувала Україну понад 150 ракетами і дронами: Залужний розкрив деталі

11:35

РФ била по Запоріжжю ракетами: є жертви й поранені, під завалами залишаються людиФотоВідео

11:24

"Не повія із Москви": "Кияночка" Кричевського зазвучить українською мовоюВідео

11:18

ЗСУ просунулися поблизу Бахмута: в ISW розповіли про ситуацію на Східному фронті

10:58

Українцям при обміні всучують "неякісні" долари: як не схибити

10:57

Як правильно заварювати чай: 6 основних правил, які зроблять напій неперевершеним

10:45

Удар РФ по Одесі: є загиблі та десятки поранених, в місті багато руйнуваньФото

10:25

Росія випустила по Україні 110 ракет: Зеленський розповів подробиці атакиВідео

10:12

ЗСУ - про масштабну атаку РФ на Україну: били з 18-ти Ту-95 всім, крім Калібрів

Реклама
10:07

Як зі звичайної картоплі приготувати святкову: дуже швидке гаряче блюдо на Новий рік

09:30

Торгові марки №1: повний список за версією "Вибір року" в Україні новости компании

09:26

Масований удар по Дніпру: є жертви та приліт по пологовому будинкуФото

08:51

Ракетний удар по Україні: є загиблі та поранені, вибухи в багатьох областяхФотоВідео

08:48

У Харкові після ударів РФ 22 прильоти: є поранені, загинула людина - мер Терехов

08:35

У Дніпрі протягом години гриміли вибухи: горить торговий центр - ЗМІ

08:20

Гроші потрібні вже в січні: Кабмін звернувся до Заходу за допомогою - Bloomberg

08:10

Для чого росіяни вкидають тези про "заморозку"?Погляд

07:40

У Києві - потужні вибухи: всі подробиці атаки РФ

07:15

Вся Україна "червона": РФ б'є ракетами, у Харкові та Дніпрі - вибухи

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти