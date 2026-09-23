РФ атакує Київ дронами: лунали вибухи, є влучання в будівлі - подробиці

Уламки БпЛА та влучання зафіксували в Голосіївському й Солом'янському районах столиці.

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РФ масовано атакує Київ дронами / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

Росія атакує Київ ударними дронами

Кличко повідомив про влучання у двох районах столиці

В Укрзалізниці інформацію про удар по вокзалу спростували

Вдень 23 вересня країна-агресор Росія знову атакує Київ дронами. Падіння БпЛА зафіксовані в різних районах столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Голосіївському районі відомо про падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі, а також на територію обʼєкту транспортної інфраструктури.

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"Екстрені служби прямують на місце", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що у Соломʼянському районі БпЛА впав на будівлю магазину. Також відомо про влучання у 9-поверхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

Кличко також розповів, що внаслідок ранкової атаки ворога у столиці постраждали 8 людей. Один із поранених, якого госпіталізували в тяжкому стані, помер у лікарні.

"Наразі в стаціонарах міських лікарень перебувають 4 постраждалих", - зауважив мер міста.

Водночас в КМВА повідомили, що у Дарницькому районі виникло загоряння складського приміщення. Також зросла кількість постраждалих.

"Станом на 12:40 кількість постраждалих внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів зросла до 13 осіб", - йдеться у повідомленні.

О 13:06 Кличко написав, що вже відомо про двох жертв після ворожої атаки. За його словами, один чоловік помер у лікарні, ще один загинув.

"Постраждали 22 мешканці міста. 16 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень", - підкреслив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Що відомо про удар поблизу залізничного вокзалу в Києві

Крім того, у мережі писали про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу в Києві. Однак в Укрзалізниці спростували цю інформацію.

"У зв’язку з інформацією про приліт поблизу Центрального залізничного вокзалу Києва повідомляємо: вокзал не пошкоджено", - написали в УЗ.

Що може стати головним викликом під час нової масованої атаки РФ

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія готується завдати новий масований удар по Україні, і головним викликом для протиповітряної оборони стануть балістичні ракети.

За його словами, підліт таких ракет до цілі вимірюється кількома хвилинами, а атаки нерідко відбуваються вночі, що залишає обмежений час на реакцію розрахунків.

"Зазвичай слабке місце для нас сьогодні - це, звичайно, удари балістики. Зрозуміло, що Київ багато страждає, саме столиця. Ну, інші регіони - теж. Подивіться: Одесу, Дніпро, Харків атакують теж постійно, прифронтові регіони", - сказав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, рано вранці в середу, 23 вересня, у Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. В Голосіївському районі внаслідок влучання БПЛА було пошкоджено складське приміщення. Спалахнула пожежа.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що є інформація від розвідки про те, що Росія готує новий масований удар по Україні.

Ввечері 22 вересня російські війська атакували торговельний центр у Запоріжжі. Внаслідок удару виникла пожежа. Двоє чоловіків поранені.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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