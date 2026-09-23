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"Це моя дівчина": Ахтем Сеітаблаєв уперше показав нову кохану

Христина Трохимчук
23 вересня 2026, 14:09
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Відомий український актор відвідав кінопрем'єру у супроводі своєї коханої.
Ахтем Сеітаблаєв показав свою кохану
Ахтем Сеітаблаєв показав кохану / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ахтем Сеітаблаєв

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає кохана Ахтема Сеітаблаєва
  • За яких обставин познайомилася пара

Відомий український режисер і актор Ахтем Сеітаблаєв вперше офіційно з'явився на публіці зі своєю новою коханою. Під час спілкування з OBOZ.UA Сеітаблаєв представив свою супутницю пресі.

Пара разом відвідала допрем'єрний показ сімейної комедії "Рідні". Раніше артист лише зрідка згадував про зміни, що відбуваються в особистому житті, але цього разу вирішив представити обраницю публічно.

відео дня

"Це моя дівчина. Її звати Олена", - з посмішкою представив кохану режисер.

Як виглядає дівчина Ахтема Сеітаблаєва
Як виглядає дівчина Ахтема Сеітаблаєва / фото: Київфільм

Олена розповіла, що їхня перша зустріч відбулася на одному з кінопоказів фільму Сеітаблаєва "Додому". Однак розкривати подробиці знайомства перед камерами пара поки що не поспішає. Актор з гумором зупинив супутницю, перш ніж вона встигла розповісти зайве.

"Не видавай усе! Тебе потім замучать журналісти. Потрібно поступово розкривати інформацію. Серйозно, ми поки що не готові багато розповідати про нас", - пожартував Ахтем.

Ахтем Сеїтаблаєв - особисте життя
Ахтем Сеітаблаєв - особисте життя / скрін з відео

На уточнювальне запитання про те, на якій саме стадії зараз перебувають їхні стосунки, Сеїтаблаєв відповів одним лаконічним словом - "романтичній".

Ахтем Сеітаблаєв - особисте життя

Ахтем Сеітаблаєв був одружений двічі. Від першого шлюбу у нього є двоє дорослих дітей - дочка Назлі та син Селім. Другим шлюбом актора став союз із продюсеркою Іванною Дядюрою, з якою вони прожили разом близько десяти років. У цих стосунках народилася донька Сафіє. Також режисер виховував сина Іванни від її попередніх стосунків - Анатолія.

Фхтем Сеітаблаєв
Ахтем Сеітаблаєв / інфографіка: Главред

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Про персону: Ахтем Сеітаблаєв

Ахтем Сеітаблаєв - український актор і режисер кримськотатарського походження. Заслужений артист АР Крим. Ведучий військово-патріотичного ток-шоу "Хоробрі серця" на телеканалі 1+1. Походить із родини депортованих кримських татар. 25 лютого 2022 року, у перші дні російського вторгнення в Україну, вступив до лав ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

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