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ЗСУ зможуть перемогти РФ за однієї умови: військовий розкрив деталі

Віталій Кірсанов
23 вересня 2026, 16:17
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Український сержант назвав умову, яка може змінити ситуацію ЗСУ на фронті.
ЗСУ зможуть перемогти РФ за однієї умови
ЗСУ зможуть перемогти РФ за однієї умови / Колаж: "Главред", фото: Сухопутні війська ЗС України, 152-га окрема єгерська бригада

Коротко:

  • Особливе значення має збереження особового складу
  • Сучасна війна вимагає від командирів постійної адаптації

Український старший сержант Віталій Томчишак вважає, що для досягнення переваги над Росією на полі бою українським командирам необхідно надати більше свободи у прийнятті рішень. За його словами, ініціативу бійців і командирів на передовій нерідко обмежують рішення вищого керівництва, яке не завжди розуміє специфіку ситуації безпосередньо на лінії фронту. Про це пише Reuters.

На думку Томчишака, звання не повинно визначати, чию думку буде почуто під час бойових дій.

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"Неважливо, хто ти - сержант, офіцер чи хтось інший - до тебе мають прислухатися", - сказав 27-річний військовослужбовець, який до початку служби працював розробником програмного забезпечення.

Як зазначає Reuters, за понад чотири роки повномасштабної війни українські військові запровадили цілу низку нових підходів, що дозволили протистояти чисельно переважаючим і краще озброєним російським силам. Водночас окремі підрозділи стикалися з серйозними втратами та проблемами у ставленні до військовослужбовців. На думку деяких експертів і військових, подібні чинники можуть впливати на готовність українців приєднуватися до Сил оборони.

На тлі складнощів із комплектуванням армії особливого значення набуває збереження особового складу. Про це заявив 23-річний сержант Сил територіальної оборони Артем Чухарев. Він підкреслив, що українська армія не може дозволити собі так само витрачати особовий склад, як російські війська під час піхотних штурмів.

"Ми просто не можемо собі дозволити ставитися до них так, як це робить наш віковий ворог. Я нарешті зрозумів, що таке офіцер і яким він має бути", - сказав Чухарев.

За даними Reuters, важливу роль у зміні командної культури має відіграти "Курс капітанів", який проводить Військовий інститут Київського національного університету. Станом на 18 липня навчання завершили 88 командирів. Ще 15 курсантів не пройшли курс: двоє - через стан здоров’я, решта - через незадовільні результати навчання.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив кількох високопоставлених офіцерів на керівні посади на ключових напрямках східної оборони України. Серед них - командири, відомі своєю відданістю підходам до управління військами, орієнтованим на стандарти НАТО. Зокрема, йдеться про Андрія Білецького, який очолює Третій армійський корпус.

Чухарев зазначив, що сучасна війна вимагає від командирів постійної адаптації. За його словами, стрімкий розвиток технологій змушує військових шукати нові рішення, переглядати вже існуючі підходи та постійно вдосконалювати тактику.

"Оскільки нові технології стрімко змінюють характер ведення війни, цей курс спонукає командирів постійно шукати й знаходити нові рішення, адаптувати старі, модифікувати їх і модернізувати. Але ніколи не стояти на місці", - сказав він.

Томчишак, у свою чергу, вважає, що ініціатива на передовій, як і раніше, може сприйматися негативно, особливо якщо йдеться про сержантів. Він переконаний, що розширення повноважень командирів безпосередньо на місцях дозволило б українським військовим швидше реагувати на зміни обстановки та отримати додаткову перевагу над російськими силами.

"Ми б почали бачити радикальні зміни", - заявив Томчишак.

Скільки ще Росія зможе воювати проти України

Голова Комітету економістів України Андрій Новак переконаний, що у країни-агресора Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на півроку.

На його думку, Москва вже стикається з проблемами щодо резервів, палива, бюджету та експортних доходів.

"Усі показники свідчать про величезний обвал російської економіки та її здатності фінансувати війну, на яку Росія сьогодні витрачає половину свого зведеного бюджету (федерального та місцевих бюджетів). За таких показників складно уявити, де Росія візьме ресурси навіть на один рік війни", - підкреслив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що українські війська перевершують супротивника на полі бою і фактично виграють війну, тому Кремль повинен без зволікання сісти за стіл переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а угодою за столом переговорів. За його оцінкою, переможців у цій війні не буде, тому її продовження позбавлене раціональної логіки.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна Росії проти України залишається найскладнішим із міжнародних конфліктів для врегулювання, однак висловив упевненість у її остаточному завершенні.

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Про джерело: Reuters

Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних інформаційних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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