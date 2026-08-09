РФ масовано атакувала Одесу: зруйновані житлові будинки, є постраждалі

Внаслідок атаки руйнування зафіксовані в декількох районах міста.

https://glavred.net/ukraine/rf-massirovanno-atakovala-odessu-razrusheny-zhilye-doma-est-postradavshie-10787021.html Посилання скопійоване

Удар по Одесі / колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

РФ масовано атакувала Одесу ракетами та дронами

Відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки

Пошкоджені будинки, інфраструктура та автомобілі

У ніч на неділю, 9 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Одесу ракетами та дронами. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, станом на 6:30 відомо про 6 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Їм надається вся необхідна допомога.

відео дня

"Є руйнування житлових будинків в декількох районах міста. Також згоріли автівки", - написав він.

Лисак додав, що наразі всі оперативні та комунальні служби працюють на місцях влучань.

"Деталі зʼясовуємо" - підсумував він.

РФ обирає нові цілі для ударів

Фахівець із радіотехнологій та радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов говорив, що Росія продовжить завдавати ударів балістичними ракетами по українських складах, виробництвах і логістичних центрах.

За його словами, ворог може використовувати для атак близько 100 балістичних ракет щомісяця.

Він також підкреслив, що останні атаки РФ спрямовані не лише на військові об’єкти, а й на цивільну інфраструктуру та бізнес.

"Ворог уже показав, що зараз немає різниці, що атакувати. Атакуються склади їжі, склади будівельних матеріалів, ритейл, виробництва. І так буде далі, поки у ворога є балістика", - наголосив "Флеш".

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін говорив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії отримала вказівку посилити дроновий терор Херсонської області.

Моніторингові канали попереджали, що Росія може завдати нового комбінованого удару по Україні. Ймовірними цілями атаки можуть стати одразу кілька міст Київської області та Житомир.

Крім того, в ніч на 8 серпня, у Пухівці на Київщині російські дрони вбили трьох людей - дідуся, бабусю та їхнього трирічного онука. Російські війська вдарили по звичайному житловому будинку.

Читайте також:

Про персону: Сергій Лисак Сергій Лисак - український діяч органів державної безпеки і державний службовець. Учасник АТО. З 7 лютого 2023 року до 15 жовтня 2025 року - голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред