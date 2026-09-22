Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскіл - Трегубов

Віталій Кірсанов
22 вересня 2026, 20:36оновлено 22 вересня, 21:42
google news Підпишіться
на нас в Google
Військові підтвердили інформацію аналітичного проєкту DeepState про відновлення контролю над територією поблизу села Західне.
ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскол
ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскіл / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

  • Російський плацдарм на правому березі Осколу продовжує зменшуватися
  • Ключовим населеним пунктом, який залишався під контролем військ РФ, була Дворічна

Сили оборони України досягли певних успіхів на правому березі річки Оскіл у Харківській області, де триває скорочення російського плацдарму. Про це повідомив представник об’єднаного угруповання військ Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

За словами Трегубова, українські військові підтвердили інформацію аналітичного проєкту DeepState про відновлення контролю над територією поблизу села Західне. При цьому він не уточнив, які саме ділянки вдалося звільнити.

відео дня

"Там є певні успіхи в рамках загального скорочення російського плацдарму на правому березі Осколу. Поки що це все, що можна повідомити", - зазначив представник Сил оборони.

Раніше Трегубов заявляв, що російський плацдарм на правому березі Осколу продовжує зменшуватися. За його словами, на той момент карта DeepState досить точно відображала ситуацію на місцевості.

Він також зазначав, що ключовим населеним пунктом, який залишався під контролем російських військ, була Дворічна.

річка Оскіл
Інфографіка - Главред

РФ майже не використовує важку техніку для штурмів

Окремо Трегубов розповів про ситуацію із застосуванням росіянами танків та іншої важкої техніки. За його словами, через 20-кілометрову "кілзону" на фронті російські війська фактично не можуть використовувати танки безпосередньо під час штурмів.

За його словами, для проведення масштабної операції із залученням бронетехніки росіянам необхідно забезпечити її масований супровід, а також враховувати погодні умови, що впливають на роботу безпілотників.

Ситуація на фронті - останні новини

"Главред" писав, що Сили оборони України звільнили ще 43,5 квадратних кілометрів території та два населені пункти в рамках операції "Вівальді". Про це свідчать оновлені дані аналітиків DeepState. Повідомляється, що Росія остаточно втратила контроль над селами в Лиманській громаді Донецької області.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує завищені заяви про просування своїх військ на фронті як інструмент інформаційної кампанії, покликаної переконати Україну та її західних партнерів у нібито неминучій перемозі РФ. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська зайняли смугу території вздовж українсько-російського кордону в Сумській області шириною від 2 до 4 км. Водночас розширити цю ділянку окупантам не вдалося.

Читайте також:

Про особу: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Речник оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро".

Як журналіст працював у таких виданнях, як "Вечірні вісті", "Економічні вісті", "Газета 24", "Главред" та "Дзеркало тижня". Також співпрацював із сайтом "Слово і Діло" та журналом "Фокус".

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015–2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу в Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні лінія фронту Харківська область Віктор Трегубов Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вгатила по торговельному центру в Запоріжжі: вирує масштабна пожежа

РФ вгатила по торговельному центру в Запоріжжі: вирує масштабна пожежа

22:49Україна
РФ двічі намагалася проникнути в Сумську область через газопровід — подробиці

РФ двічі намагалася проникнути в Сумську область через газопровід — подробиці

22:34Фронт
Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

21:57Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Кавова гуща отримає друге життя: для чого її змішують із содою

Кавова гуща отримає друге життя: для чого її змішують із содою

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці домробітниці за 35 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці домробітниці за 35 с

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

Щури обходитимуть сад десятою дорогою: запах якої рослини вони не переносять

Щури обходитимуть сад десятою дорогою: запах якої рослини вони не переносять

У Держдумі РФ вимагають відвести війська з фронту: депутати готують звернення

У Держдумі РФ вимагають відвести війська з фронту: депутати готують звернення

Останні новини

00:03

Астрологи назвали місяці народження найнетерплячіших людей

22 вересня, вівторок
23:47

Орхідея дасть нові пагони: три прості способи розмноження вдомаВідео

23:25

"Агресивний і пафосний": кум Насті Каменських різко висловився про Потапа

22:49

РФ вгатила по торговельному центру в Запоріжжі: вирує масштабна пожежаФото

22:34

РФ двічі намагалася проникнути в Сумську область через газопровід — подробиці

Росія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – НовакРосія здатна воювати щонайбільше півроку, далі на неї чекає крах, не врятує навіть диво – Новак
22:02

Тест на IQ: потрібно знайти число 690 серед 960 за 30 секунд

21:57

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

21:32

"Стало темно": відомий актор-воїн повідомив про горе в родині

21:24

Оголошено офіційну причину смерті Хайден Панеттьєрі

Реклама
21:02

Календар іменин на жовтень 2026 року: кого вітати з днем ангела цього місяця

21:00

Крайні праві й перемагають: Невзлін — про тривожний сигнал із НімеччиниПогляд

21:00

В ООН спалахнув скандал через мапу України: президент Литви влаштував демарш

20:52

Зеленський почав переговори з Трампом - коли може закінчитись війна та що чекає на РФ

20:36

ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскіл — Трегубов

20:33

Секрет фінансового успіху: куди покласти каштани для залучення грошей

20:18

Досвідчені господарі збирають опале листя у мішки і залишають на рік: для чого

20:10

Коли святкують Покрову за новим стилем: розкрито точну дату для вірян

19:58

"Останні конвульсії": названо головну причину РФ ударів по цивільних цілях

19:33

ЄС продовжив санкції проти РФ ще на три роки, виключивши двох олігархів – ЗМІ

19:27

У Києві палають резервуари з пальним, є поранені: усі подробиці атаки РФ

Реклама
19:13

Рушник категорично не можна залишати в одному місці на кухні: в чому причинаВідео

19:05

Прихована загроза для дому: чому заборонено закладати віконні отвори

18:44

Чому 23 вересня не можна згадувати давні образи: яке церковне свято

18:39

Дешевше за дуб, а горить без диму: яка деревина врятує димар від сажі

18:28

Росія вдарила по іноземному підприємству в Житомирі: що відомо

17:52

Зіпсує каструлі й гаманець: 5 головних мінусів індукційної плити

17:49

Чи можна виливати їжу в унітаз: сантехнік здивував відповіддюВідео

17:43

Радіатори грітимуть краще: що потрібно зробити перед ввімкненням опаленняВідео

17:41

Трамп виступив в ООН - що сказав про Україну та який сигнал передав Путіну

17:15

Знищить сад ще до морозів: яке добриво не можна вносити восени

16:50

Україна атакувала кораблі, пов'язані з США: у Трампа виступили з претензіями

16:48

У Кремлі заявили про "мир назавжди" та висунули ультиматум: що відомо

16:45

Трамп запропонує Зеленському "чудову ідею" на зустрічі в Нью-Йорку - Рубіо

16:21

У Русі діяли особливі правила для шпигунів: що передбачав договір з ВізантієюВідео

16:07

Гороскоп на завтра, 23 вересня: Близнюкам - пастка, Рибам - успіх

16:06

Київстар ТБ знімає перший Original у вертикальному форматі — "Тільки сіла"

16:04

Долар різко зріс, євро подешевшав: новий курс валют на 23 вересня

15:51

Путін "зірвав" зустріч із Зеленським у Маямі: що Кремль готує натомість

15:24

Українська компанія "Єнамін" продовжує постачати продукцію до РФ через Китай, — аналітик

15:23

Плюс 24 млн грн до цілі: Atlas Festival підбив підсумки кампанії "Збір 150%" новини компанії

Реклама
15:19

Дизель злетить до 145 гривень: коли українцям чекати рекордних цін на пальне

15:07

ЗМІ повідомили про смерть Людмили Янукович: як жила перша леді "втікача"

15:00

Легкий, стильний, розумний: ASUS Zenbook 14 вагою від 1,1 кг стартує в Україні новини компанії

14:42

РФ формує ракетний запас: якою буде тактика ударів та що чекає на Україну взимку

14:38

Важкий стан: у мережі з’явилися фото Сінді Кроуфорд після смерті сина

14:35

Курячі стегенця вийдуть неймовірно соковитими: секрет у простому маринаді

14:26

"Ще одна людина": Тодоренко знову продемонструвала вагітний живіт

13:42

Гороскоп Таро на завтра, 23 вересня: Тельцям — не обмежувати, Дівам — невизначеність

13:33

Китайський гороскоп на завтра, 23 вересня: Собакам — інсайти, Щурам — ощадливість

13:24

Меган Маркл несподівано з'явилася у Великій Британії: її помітили в компанії зірки

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини Черкаси
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
ПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти