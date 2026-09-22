ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскіл — Трегубов

Військові підтвердили інформацію аналітичного проєкту DeepState про відновлення контролю над територією поблизу села Західне.

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ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскіл / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Коротко:

Російський плацдарм на правому березі Осколу продовжує зменшуватися

Ключовим населеним пунктом, який залишався під контролем військ РФ, була Дворічна

Сили оборони України досягли певних успіхів на правому березі річки Оскіл у Харківській області, де триває скорочення російського плацдарму. Про це повідомив представник об’єднаного угруповання військ Віктор Трегубов, передає Укрінформ.

За словами Трегубова, українські військові підтвердили інформацію аналітичного проєкту DeepState про відновлення контролю над територією поблизу села Західне. При цьому він не уточнив, які саме ділянки вдалося звільнити.

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"Там є певні успіхи в рамках загального скорочення російського плацдарму на правому березі Осколу. Поки що це все, що можна повідомити", - зазначив представник Сил оборони.

Раніше Трегубов заявляв, що російський плацдарм на правому березі Осколу продовжує зменшуватися. За його словами, на той момент карта DeepState досить точно відображала ситуацію на місцевості.

Він також зазначав, що ключовим населеним пунктом, який залишався під контролем російських військ, була Дворічна.

Інфографіка - Главред

РФ майже не використовує важку техніку для штурмів

Окремо Трегубов розповів про ситуацію із застосуванням росіянами танків та іншої важкої техніки. За його словами, через 20-кілометрову "кілзону" на фронті російські війська фактично не можуть використовувати танки безпосередньо під час штурмів.

За його словами, для проведення масштабної операції із залученням бронетехніки росіянам необхідно забезпечити її масований супровід, а також враховувати погодні умови, що впливають на роботу безпілотників.

Ситуація на фронті - останні новини

"Главред" писав, що Сили оборони України звільнили ще 43,5 квадратних кілометрів території та два населені пункти в рамках операції "Вівальді". Про це свідчать оновлені дані аналітиків DeepState. Повідомляється, що Росія остаточно втратила контроль над селами в Лиманській громаді Донецької області.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує завищені заяви про просування своїх військ на фронті як інструмент інформаційної кампанії, покликаної переконати Україну та її західних партнерів у нібито неминучій перемозі РФ. Про це йдеться в новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська зайняли смугу території вздовж українсько-російського кордону в Сумській області шириною від 2 до 4 км. Водночас розширити цю ділянку окупантам не вдалося.

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Про особу: Віктор Трегубов Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч. Речник оперативно-стратегічного угруповання Збройних сил України "Дніпро". Як журналіст працював у таких виданнях, як "Вечірні вісті", "Економічні вісті", "Газета 24", "Главред" та "Дзеркало тижня". Також співпрацював із сайтом "Слово і Діло" та журналом "Фокус". Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності. У 2015–2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу в Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

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