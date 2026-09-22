В ООН спалахнув скандал через мапу України: президент Литви влаштував демарш

На карті у проєкції Equal Earth Крим позначений сірим.

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Карта України в ООН, Гітанас Науседа / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

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Науседа розкритикував нову карту ООН

На карті у проєкції Equal Earth Крим позначений сірим, окремо від України

Литовський президент закликав ООН дотримуватися міжнародного права

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував нову політичну карту світу, затверджену Генеральною асамблеєю ООН, на якій окупований Росією Крим позначили окремо від України. Про це повідомляє LRT.

Науседа порушив це питання під час зустрічі лідерів країн Балтії з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем у Нью-Йорку. Він наголосив, що карти ООН мають відповідати міжнародному праву, відображати суверенітет і територіальну цілісність держав у межах міжнародно визнаних кордонів.

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"ООН має послідовно дотримуватися політики невизнання незаконної анексії Криму та інших окупованих Росією українських територій", - заявив литовський президент.

Йдеться про карту в проєкції Equal Earth, яку Генеральна асамблея ООН схвалила у вересні. На ній Україну позначено зеленим кольором, а Крим - сірим, через що півострів візуально відокремлений від України.

Науседа також наголосив, що Росія залишається довгостроковою загрозою для європейської та трансатлантичної безпеки.

"Загроза з боку Росії не обмежується Україною. Литва та інші європейські країни також стикаються з порушеннями своїх кордонів", - сказав він.

Через це Литва раніше утрималася під час голосування за відповідну резолюцію ООН. У литовському МЗС пояснили, що рішення було пов’язане саме з таким відображенням окупованого півострова.

Україна під час голосування утрималася і також розкритикувала таке відображення Криму.

Заяви представників при ООН - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, представник США при ООН Ден Негреа заявив, що вторгнення Росії в Україну стало для Кремля стратегічним провалом. Американський представник підкреслив, що продовження бойових дій не дає Кремлю шансу на успіх і лише поглиблює кризу.

Представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Росія готова продовжувати війну, якщо Україна не визнає окуповані території та не погодиться на вимоги Москви. Він погрожував, що Москва домагатиметься своїх цілей військовим шляхом і оголосив про практичне припинення контактів із Заходом.

Президент США Дональд Трамп 22 вересня виступив на Генеральній асамблеї ООН і закликав припинити війну, звернувшись також до лідерів щодо пошуку шляхів завершення конфлікту. У виступі він наголосив на співпраці з лідерами Росії й України та висловив сподівання на швидке завершення бойових дій.

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Про джерело: LRT Литовське національне радіо і телебачення (LRT) - литовський публічний мовник, пише Вікіпедія. Литовське національне радіо і телебачення засновано Законом про Литовському національному радіо і телебаченні від 8 жовтня 1996 року як наступник Литовського радіо і телебачення, в тому ж році LR 3 був закритий. Незважаючи на зміну назви, скорочення "ЛРТ" залишено. У 1998 році LTV був перейменований в LRT.

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