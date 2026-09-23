Ірина Білик вразила кардинальною зміною іміджу — як співачка виглядає зараз

Співачка здивувала шанувальників новим іміджем.

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Як змінилася Ірина Білик / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як змінилися зачіска та колір волосся Ірини Білик

Якими деталями співачка доповнила свій новий образ

Українська співачка Ірина Білик вирішила освіжити імідж і продемонструвала публіці ефектні зміни у зовнішності. Фотографією в оновленому стилі виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка відмовилася від звичного довгого рівного волосся та легких хвиль на користь більш об’ємної зачіски. Білик з’явилася з коротким кучерявим волоссям та пишним чубчиком, який красиво обрамляє обличчя.

Нова зачіска Ірини Білик / фото: instagram.com, Ірина Білик

Колір волосся також зазнав змін: співачка віддала перевагу холодному платиновому блонду з попелястим підтоном. Свій стильний образ зірка доповнила трендовою шкіряною жилеткою та масивними окулярами в чорній оправі.

Оновлений зовнішній вигляд 56-річної виконавиці викликав справжній ажіотаж серед її фоловерів. У коментарях шанувальники засипали Ірину компліментами, а деякі навіть помітили схожість із її кумою - співачкою Аліною Гросу.

Як зараз виглядає Ірина Білик / фото: instagram.com, Ірина Білик

"Іруся стала схожою на свою куму Аліну Гросу"

"Вау, Ірочка з кучеряшками... просто неймовірна"

"Образ Ірини - вогонь. Дуже їй пасує"

Ірина Білик / інфографіка: Главред

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Про персону: Ірина Білик Ірина Білик - українська співачка, композиторка та авторка пісень. Народна артистка України (2008). Завдяки високій популярності (особливо в 90-ті), любові до перевтілень та величезному впливу на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Ми будемо разом", "Рябіна червона", "Кохання. Отрута" тощо.

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