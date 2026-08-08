Не Путін: Лукашенко назвав несподівану причину війни РФ проти України, що відомо

На думку білоруського диктатора, причиною війни стало не російське вторгнення та анексія територій.

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Лукашенко звинуватив Україну у війні - про Путіна сказав ані слова / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

Лукашенко звинуватив Україну в корупції, що нібито спричинила війну

Диктатор не згадав про відповідальність Росії за агресію

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що повномасштабна війна Росії проти України нібито почалася через внутрішні проблеми, зокрема корупцію та зловживання. Про рішення керівництва Росії розпочати війну, анексію Криму, вторгнення російських військ на Донбас та загалом відповідальність Кремля за агресію він при цьому не згадав. Про це повідомляє державне агентство Білорусі БЕЛТА.

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7 серпня під час спілкування з жителями Вілейського району Мінської області Лукашенко озвучив власне бачення того, як, на його думку, можна уникнути війни. Він пов'язав стабільність держави передусім із працею та добробутом населення.

"Треба працювати самим. Хліб зберемо, розорем усі поля, у промисловості будемо працювати і продавати продукцію - буде мир", - заявив Лукашенко.

Далі білоруський диктатор використав Україну як приклад, пояснюючи білоруським чиновникам небезпеку зловживань. За його словами, накопичення особистого багатства на тлі проблем у державі нібито може призвести до масштабного конфлікту.

"Повірте моєму досвіду, війна в Україні починалася не з якихось проблем, а з крадіжок, з корупції. Коли брехали, брали - країна багата, кишені набивали. І дійшли до війни, не поділили", - заявив Лукашенко.

Таким чином білоруський диктатор Лукашенко, який надав територію Білорусі країні-агресорці Росії для наступу на Київ та інші регіони, фактично представив початок повномасштабної війни як наслідок внутрішніх процесів в Україні. При цьому він не згадав про наказ російського керівництва розпочати широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

"Краще бути трохи біднішими, але без війни", - сказав співучасник російського вторгнення до України.

Україна діє в питанні Білорусі з позиції сили - коментар військового експерта

Білорусь відключила ретранслятори, які допомагали російським дронам завдавати ударів по українських містах, і це свідчить про готовність Мінська враховувати можливості Києва. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

На думку експерта, рішення білоруської влади стало результатом тиску з боку України. Водночас реакція Москви не змусила Мінськ повернутися до попередньої позиції.

"Судячи зі заяви Зеленського про те, що ретранслятори для російських дронів відключені, він домігся свого. Тепер Лукашенко, загалом, у нас на короткому повідку", - зазначив Жданов.

Окремо Жданов звернув увагу на відмінності у підходах Олександра Лукашенка та Володимира Путіна до оцінки воєнних ризиків. За його словами, білоруський лідер усвідомлює, якими можуть бути наслідки прямого протистояння з Україною.

Показовою експерт вважає заяву Лукашенка про можливі економічні наслідки для Білорусі у разі українських ударів. При цьому навіть жорстка реакція глави МЗС РФ Сергія Лаврова не змінила рішення Мінська щодо ретрансляторів.

У такій ситуації Київ, за оцінкою Жданова, вже має достатньо важелів, щоб впливати на поведінку білоруської влади. Він вважає, що Мінськ змушений брати до уваги можливість розширення географії українських ударів.

"Лукашенко, коли бачить масштабність ударів, чудово все розуміє. Він усвідомлює, що одного дня наші дрони полетять не на схід, а на північ. Якщо ми за одну атаку стільки всього знищуємо на російській території, то в Білорусі ми знищимо взагалі все", - додав Жданов.

Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Загроза з боку Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кремль вимагав від Мінська відкрити новий фронт проти України. Як повідомлялось у статті WSJ, територія Білорусі може використовуватися для масованих атак по українських об'єктах. За даними джерел, Москва розглядала Білорусь як майданчик для розширення лінії фронту та відволікання резервів ЗСУ.

Інститут вивчення війни (ISW) заявив про посилення тиску на режим Лукашенка з метою розширити участь Мінська у війні проти України. Аналітики відзначали, що шантаж і тиск на Лукашенка проявляються через вимоги відкриття доступу до території та економічні важелі впливу. Зазначалося, що Москва використовує погрози скорочення фінансової підтримки для тиску на білоруське керівництво.

Згодом Олександр Лукашенко повідомив про контакти з представниками президента України та аргументував відмову Мінська від прямого втручання у війну. За його словами, представники Зеленського відвідували Мінськ і сторони обговорювали питання безпеки та перспективи подальших відносин.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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