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Євро помітно просів, долар дорожчає: новий курс валют на 24 вересня

Марія Николишин
23 вересня 2026, 16:11
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 24 вересня.
Євро помітно просів, долар дорожчає: новий курс валют на 24 вересня
Курс валют в Україні на 24 вересня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у четвер
  • Яка нова вартість євро

На четвер, 24 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Європейська та польська валюти почали дешевшати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На четвер офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,85 грн/дол. Варто відзначити, що 23 вересня валюта коштувала 44,78 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 7 копійок.

відео дня

Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 24 вересня встановлено на рівні 51,18 грн/євро, що на 15 копійок менше, ніж у середу (51,33 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на четвер встановлено на рівні 11,69 грн/злотий. Напередодні ця валюта коштувала 11,80 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 11 копійок.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до кінця тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що долар та євро до 27 вересня можуть залишатися у визначених діапазонах, без різких стрибків.

За його прогнозом, долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.

"Ситуація на валютному ринку, найімовірніше, залишатиметься в межах тенденцій, що сформувалися протягом останніх кількох тижнів. Попри значну кількість факторів, які потенційно можуть посилювати попит на валюту, підстав очікувати якихось сенсаційних курсових змін поки немає", - наголосив він.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов заявляв, що у жовтні курс долара переважно перебуватиме в межах 44,6-45,4 грн/дол. На динаміку впливатимуть інфляція, ціни на пальне, ситуація із зовнішньою торгівлею, попит на валюту з боку імпортерів, міжнародна допомога та перебіг війни.

Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин говорив, що до кінця вересня міжбанківський курс долара утримається в межах 44,50–44,85 грн, і саме подолання верхньої межі відкриє шлях до 45 грн і вище.

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що за розрахунками Кабміну, долар має подорожчати з 44,6 грн станом на 15 вересня 2026 року до 48,3 грн наприкінці наступного року.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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