Євро помітно просів, долар дорожчає: новий курс валют на 24 вересня

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс валют у четвер
- Яка нова вартість євро
На четвер, 24 вересня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Європейська та польська валюти почали дешевшати. Про це відомо з даних на сайті регулятора.
Курс долара
На четвер офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,85 грн/дол. Варто відзначити, що 23 вересня валюта коштувала 44,78 грн/дол. Таким чином, долар подорожчав на 7 копійок.
Курс євро
Офіційний курс європейської валюти на 24 вересня встановлено на рівні 51,18 грн/євро, що на 15 копійок менше, ніж у середу (51,33 грн/євро).
Курс злотого
Курс польського злотого на четвер встановлено на рівні 11,69 грн/злотий. Напередодні ця валюта коштувала 11,80 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 11 копійок.
Яким буде курс валют до кінця тижня
Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що долар та євро до 27 вересня можуть залишатися у визначених діапазонах, без різких стрибків.
За його прогнозом, долар на міжбанку торгуватиметься поблизу 44,4-44,8 грн, а євро - у межах 51,5-52,5 грн.
"Ситуація на валютному ринку, найімовірніше, залишатиметься в межах тенденцій, що сформувалися протягом останніх кількох тижнів. Попри значну кількість факторів, які потенційно можуть посилювати попит на валюту, підстав очікувати якихось сенсаційних курсових змін поки немає", - наголосив він.
Курс валют - останні новини
Як повідомляв Главред, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов заявляв, що у жовтні курс долара переважно перебуватиме в межах 44,6-45,4 грн/дол. На динаміку впливатимуть інфляція, ціни на пальне, ситуація із зовнішньою торгівлею, попит на валюту з боку імпортерів, міжнародна допомога та перебіг війни.
Член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин говорив, що до кінця вересня міжбанківський курс долара утримається в межах 44,50–44,85 грн, і саме подолання верхньої межі відкриє шлях до 45 грн і вище.
Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявляв, що за розрахунками Кабміну, долар має подорожчати з 44,6 грн станом на 15 вересня 2026 року до 48,3 грн наприкінці наступного року.
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Про джерело: Національний банк України
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