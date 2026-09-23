Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління

Марія Николишин
23 вересня 2026, 16:50
google news Підпишіться
на нас в Google
Найхолодніше буде на півночі та в центрі України, а опади оминуть західні області.
Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління
Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Які області накриє негода 24 вересня
  • Коли в Україні знову потеплішає

Погода в Україні завтра, 24 вересня, буде прохолодною. У деяких областях очікуються дощі та навіть грози. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, сильні дощі у четвер прогнозуються у північних та центральних областях України. Водночас у східних областях та у південній частині дощі чергуватимуться із проясненнями.

відео дня

"У західних областях завтра - без істотних опадів", - додала вона.

Синоптикиня зауважила, що температура повітря буде найнижчою на півночі та у центрі, де очікується +10…+13 градусів. На решті території України впродовж дня передбачається +14…+19 градусів.

"Між іншим. Під час опадів місцями можливі грози, лякатися двічі не треба", - наголосила Діденко.

Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління
Погода в Україні 24 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

За прогнозом синоптикині, вже сьогодні ввечері, 23 вересня, у Києві розпочнеться сильний дощ, який триватиме найближчої ночі та завтра вранці.

Впродовж дня 24 вересня опади дещо слабшатимуть, але погода буде холодною. Температура повітря в столиці коливатиметься від +10 до +13 градусів.

Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління
Погода в Києві на 5 днів / фото: meteoprog

Діденко також підкреслила, що потепління в Україні поступово розпочнеться 25 та 26 вересня.

Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні 23 вересня буде дощовою та вітряною. Негоду зумовить активний циклон, який прийде із акваторії Чорного моря.

В Українському гідрометеорологічному центрі заявили, що у четвер у Київській, Чернігівській, вночі і у центральних (крім Вінницької) областях очікуються значні дощі. У цих областях оголошено І рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що 23-25 вересня виникне активний південний циклон, який зіпсує погоду. Під його впливом пройдуть подекуди сильні дощі, часом з грозою, посилиться вітер до штормового, а також спостерігатиметься нерівномірний розподіл температури повітря.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Рубіо провів переговори з Лавровим щодо України - про що домовились

Рубіо провів переговори з Лавровим щодо України - про що домовились

18:26Світ
Путін звернувся до росіян і зробив гучну заяву про війну проти України

Путін звернувся до росіян і зробив гучну заяву про війну проти України

17:55Війна
Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління

Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління

16:50Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермерки з тваринами за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці фермерки з тваринами за 49 с

В ООН спалахнув скандал через мапу України: президент Литви влаштував демарш

В ООН спалахнув скандал через мапу України: президент Литви влаштував демарш

Магнітна буря майже 6-бального рівня сколихне Землю: скільки триватиме шторм

Магнітна буря майже 6-бального рівня сколихне Землю: скільки триватиме шторм

ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскіл — Трегубов

ЗСУ відновили контроль над територією на правому березі річки Оскіл — Трегубов

Останні новини

18:41

Чому 24 вересня не можна скупитися і лаятись: яке церковне свято

18:26

Рубіо провів переговори з Лавровим щодо України - про що домовились

18:17

Коли стригти волосся до багатства, а коли — до бід: народні прикмети

18:00

Як зупинити вицвітання чорного одягу: проста дія під час полоскання

17:56

Одяг швидше висохне у квартирі: допоможе один звичайний предметВідео

"Росіяни мріють про слабку Європу": Розумний - про розкол у ЄС і наслідки для України“Росіяни мріють про слабку Європу”: Розумний - про розкол у ЄС і наслідки для України
17:55

Путін звернувся до росіян і зробив гучну заяву про війну проти України

17:26

Як зменшити рахунки за газ: просте налаштування котла для економії грошей

17:21

"Час розповісти": екс-дружина Федінчика потрапила під обстріл і покинула Київ

17:17

Коли садити часник на зиму у жовтні 2026: найкращі дні для рекордного урожаюВідео

Реклама
17:03

Офіс більше не потрібен — вчені довели, де насправді працюють ефективніше

16:50

Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління

16:42

Ірина Білик вразила кардинальною зміною іміджу — як співачка виглядає зараз

16:39

Не лише в Україні: де за кордоном українська мова має офіційний статус

16:23

ЗСУ зірвали наступ росіян на Донеччині і провели зачистку - що відомо

16:23

Страхова компанія VUSO стала офіційним партнером Національної збірної України з футболу новини компанії

16:17

ЗСУ зможуть перемогти РФ за однієї умови: військовий розкрив деталі

16:15

Не пелети і не газ: експерти вирахували найдешевше джерело тепла

16:11

Євро помітно просів, долар дорожчає: новий курс валют на 24 вересня

15:50

Що носити замість тренчу восени 2026: стилістка розкрила 3 неочікувані варіантиВідео

15:36

90% людей готують смажену картоплю неправильно: кухар вказав на важливі нюанси

Реклама
15:29

Дитяча головоломка з сірниками, яка вводить дорослих у ступорВідео

15:23

Зеленський в ООН відреагував на удари по Києву - що сказавФото

15:14

Таємна зброя Мазепи: як козацька старшина блокувала рішення Москви зсерединиВідео

14:48

Путін готовий зустрітися з Трампом, але є нюанс: що заявили в Кремлі

14:44

В Україні посилиться похолодання: де температура знизиться до 0 градусів

14:10

До зими війна може закінчитися: Зеленський назвав дві ключові умови

14:09

"Це моя дівчина": Ахтем Сеітаблаєв уперше показав нову кохану

14:08

Холодильник чи пралка: які прилади насправді заживить сонячна панель

13:57

"Львівінвестактив" пропонує безоплатно надати приміщення для UNBROKEN на території колишнього ЛАЗу

13:57

Вундеркінд з українським корінням: що відомо про найрозумнішу людину у світі

13:49

Зняття грошей у банкоматах з 1 жовтня: які ліміти діятимуть в Україні

13:47

Гороскоп Таро на завтра, 24 вересня: Терезам — уважність, Козерогам — час

13:33

"Скандалістка": відомий продюсер висловився про Могилевську та її чоловіка

13:32

Перестати бути донькою: Маша Машкова різко висловилася про батька-путініста

13:19

Не просто для краси: чому кнопка 5 на пульті від телевізора має рельєф

12:48

Навіщо накривати картопляне пюре пергаментом: лайфхак від шеф-кухаря

12:32

Батькам поставили жорсткі умови у школі, де навчаються діти Меган і Гаррі

12:29

"Закоханий у принцесу": Кейт Міддлтон засліпила появою за руку із зіркоюВідео

12:18

Росія готується до масованого обстрілу: які об'єкти під загрозою

12:15

РФ атакує Київ дронами: лунали вибухи, є влучання в будівлі - подробиці

Реклама
11:45

Китайський гороскоп на завтра, 24 вересня: Мавпам — прийняття, Драконам — ініціатива

11:44

Одна звичка врятує постіль від пилових кліщів: що варто зробити восениВідео

11:44

Як почистити осінню куртку без прання: як швидко позбутися плям

11:37

Урожай буде вдвічі більшим: коли та як правильно садити цибулю під зиму

11:09

"Будьте у найближчі дні обачні": українців попередили про загрозу ударів

11:02

"Мамо, ми помремо": путініст Джиган розстріляв персонал і тримав заручниківВідео

11:01

Рудбекію не потрібно обрізати восени: садівниця назвала причини

10:56

Клюватиме не у всі дні: місячний календар рибалки на жовтень 2026

10:51

Бюджетна, але ситна і смачна вечеря: рецепт салату "Копійка" за 5 хвилин

10:41

"Не завжди можна впізнати": Гросу розкрила, чому змінилося її обличчя

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти