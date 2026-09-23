Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління

Найхолодніше буде на півночі та в центрі України, а опади оминуть західні області.

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Прогноз погоди в Україні на 24 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Які області накриє негода 24 вересня

Коли в Україні знову потеплішає

Погода в Україні завтра, 24 вересня, буде прохолодною. У деяких областях очікуються дощі та навіть грози. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, сильні дощі у четвер прогнозуються у північних та центральних областях України. Водночас у східних областях та у південній частині дощі чергуватимуться із проясненнями.

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"У західних областях завтра - без істотних опадів", - додала вона.

Синоптикиня зауважила, що температура повітря буде найнижчою на півночі та у центрі, де очікується +10…+13 градусів. На решті території України впродовж дня передбачається +14…+19 градусів.

"Між іншим. Під час опадів місцями можливі грози, лякатися двічі не треба", - наголосила Діденко.

Погода в Україні 24 вересня / фото: meteoprog

Погода в Києві

За прогнозом синоптикині, вже сьогодні ввечері, 23 вересня, у Києві розпочнеться сильний дощ, який триватиме найближчої ночі та завтра вранці.

Впродовж дня 24 вересня опади дещо слабшатимуть, але погода буде холодною. Температура повітря в столиці коливатиметься від +10 до +13 градусів.

Погода в Києві на 5 днів / фото: meteoprog

Діденко також підкреслила, що потепління в Україні поступово розпочнеться 25 та 26 вересня.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні 23 вересня буде дощовою та вітряною. Негоду зумовить активний циклон, який прийде із акваторії Чорного моря.

В Українському гідрометеорологічному центрі заявили, що у четвер у Київській, Чернігівській, вночі і у центральних (крім Вінницької) областях очікуються значні дощі. У цих областях оголошено І рівень небезпечності.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що 23-25 вересня виникне активний південний циклон, який зіпсує погоду. Під його впливом пройдуть подекуди сильні дощі, часом з грозою, посилиться вітер до штормового, а також спостерігатиметься нерівномірний розподіл температури повітря.

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Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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