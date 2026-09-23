Україну накриють сильні дощі та грози: синоптикиня назвала дату потепління

Ви дізнаєтеся:
- Які області накриє негода 24 вересня
- Коли в Україні знову потеплішає
Погода в Україні завтра, 24 вересня, буде прохолодною. У деяких областях очікуються дощі та навіть грози. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, сильні дощі у четвер прогнозуються у північних та центральних областях України. Водночас у східних областях та у південній частині дощі чергуватимуться із проясненнями.
"У західних областях завтра - без істотних опадів", - додала вона.
Синоптикиня зауважила, що температура повітря буде найнижчою на півночі та у центрі, де очікується +10…+13 градусів. На решті території України впродовж дня передбачається +14…+19 градусів.
"Між іншим. Під час опадів місцями можливі грози, лякатися двічі не треба", - наголосила Діденко.
Погода в Києві
За прогнозом синоптикині, вже сьогодні ввечері, 23 вересня, у Києві розпочнеться сильний дощ, який триватиме найближчої ночі та завтра вранці.
Впродовж дня 24 вересня опади дещо слабшатимуть, але погода буде холодною. Температура повітря в столиці коливатиметься від +10 до +13 градусів.
Діденко також підкреслила, що потепління в Україні поступово розпочнеться 25 та 26 вересня.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що погода в Україні 23 вересня буде дощовою та вітряною. Негоду зумовить активний циклон, який прийде із акваторії Чорного моря.
В Українському гідрометеорологічному центрі заявили, що у четвер у Київській, Чернігівській, вночі і у центральних (крім Вінницької) областях очікуються значні дощі. У цих областях оголошено І рівень небезпечності.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що 23-25 вересня виникне активний південний циклон, який зіпсує погоду. Під його впливом пройдуть подекуди сильні дощі, часом з грозою, посилиться вітер до штормового, а також спостерігатиметься нерівномірний розподіл температури повітря.
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Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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