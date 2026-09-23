Одяг швидше висохне у квартирі: допоможе один звичайний предмет

Якщо на свіжому повітрі речі можуть висохнути всього за кілька годин, то в приміщенні на це іноді потрібно цілий день або навіть більше.

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Як висушити одяг за допомогою рушника / колаж: Главред, фото: скріншот

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Як висушити одяг за допомогою рушника

Чому не варто постійно сушити білизну на батареї

Восени та взимку висушити одяг у квартирі буває набагато складніше, ніж влітку. Якщо на свіжому повітрі речі можуть висохнути всього за кілька годин, то в приміщенні їм іноді потрібно цілий день або навіть більше.

Крім того, велика кількість мокрої білизни поступово підвищує вологість повітря. Сушильна машина або електрична сушарка здатні вирішити проблему, однак вимагають додаткових витрат електроенергії. Є й простіший спосіб, для якого знадобиться звичайний сухий рушник. Про це пише Nlc.hu.

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Як висушити одяг за допомогою рушника

Якщо потрібно швидко висушити окрему річ, візьміть великий сухий рушник і розкладіть його на рівній поверхні.

Зверху покладіть вологу футболку або інший одяг. Добре розправте тканину, щоб на ній залишилося якомога менше складок. Після цього починайте щільно згортати рушник разом із річчю.

У результаті має вийти щільний рулон, що нагадує згорнуте буріто.

Навіщо притискати рулон

Після того як рушник і одяг будуть скручені, сильно притисніть отриманий рулон. Наприклад, на нього можна натиснути коліном і утримувати тиск близько 30–45 секунд.

Принцип методу простий: сухий рушник вбирає частину води з вологої тканини. Чим менше вологи залишається в одязі після такої процедури, тим швидше він остаточно висохне.

Звісно, після цього річ не стане повністю сухою. Однак води в ній буде значно менше. Потім одяг можна розвісити на плічках або сушарці й залишити до повного висихання.

Якщо річ потрібно висушити ще швидше, можна скористатися феном. При цьому не слід підносити його занадто близько до тканини. Для делікатних матеріалів важливо також враховувати рекомендації виробника, зазначені на етикетці.

Додаткове віджимання допоможе з цілим завантаженням

Коли мова йде не про одну річ, а про велику кількість білизни, прискорити сушіння можна ще на етапі прання.

Після закінчення програми, за необхідності, увімкніть додаткове віджимання, якщо воно дозволено для конкретних речей. Це допоможе видалити з тканини частину води, що залишилася, тому білизна опиниться на сушарці вже менш вологою.

Особливо корисним такий прийом може бути для щільних бавовняних речей, рушників та інших матеріалів, які здатні вбирати багато води.

Не розвішуйте речі занадто щільно

Навіть добре віджата білизна може довго залишатися вологою, якщо речі висять впритул одна до одної. Між предметами одягу має залишатися простір для вільної циркуляції повітря.

Намагайтеся максимально розправляти тканину під час розвішування. Чим більша її поверхня контактує з повітрям, тим ефективніше випаровується волога.

Також приміщення бажано періодично провітрювати. У процесі сушіння вода з одягу потрапляє в повітря, через що вологість у кімнаті підвищується.

Чому не варто постійно сушити білизну на батареї

Розкласти мокрий одяг на гарячій батареї може здатися найшвидшим способом сушіння. Однак регулярно використовувати цей метод не варто.

Коли батарея закрита одягом, вона гірше віддає тепло приміщенню. Крім того, вода, що швидко випаровується, підвищує вологість повітря. Якщо волога починає регулярно осідати на холодних поверхнях, це може створити умови для появи цвілі.

Тому для прискорення сушіння необов’язково купувати додаткову техніку. Додаткове віджимання, правильне розміщення речей на сушарці та звичайний сухий рушник допоможуть видалити частину вологи та скоротити час, необхідний одягу для повного висихання.

Дивіться відео - поради щодо сушіння речей

Поради щодо сушіння білизни

Раніше повідомлялося про те, що робити, якщо пральна машина не віджимає. Не всі розуміють, чому машина не набирає обертів під час віджимання, хоча припускаються найелементарнішої помилки під час прання.

З настанням холодів ми дедалі частіше тримаємо вікна закритими, а звичні способи сушіння білизни після прання на вулиці стають практично недоступними. У результаті одяг доводиться розвішувати в кімнатах, а разом із ним у повітря потрапляє додаткова волога.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, у який відсік пральної машини слід засипати порошок. Одна жінка розповіла, як правильно користуватися пральною машиною.

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