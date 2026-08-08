Побоюється ескалації війни: Маск відмовив Україні у важливій допомозі

ЗМІ дізналися, що український план ударів вглиб РФ опинився під загрозою.

https://glavred.net/war/opasaetsya-eskalacii-voyny-mask-otkazal-ukraine-v-vazhnoy-pomoshchi-10786988.html Посилання скопійоване

Попри запит на найвищому рівні Маск відповів відмовою / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

Маск не підтримує використання Україною Starlink для ударів по РФ

Мільярдер побоюється подальшої ескалації війни

Ілон Маск відмовляється дозволити Україні використовувати супутникову систему Starlink для наведення ударів по цілях на території країни-агресорки Росії. Про це повідомляє The Atlantic.

Попри прямі звернення з Києва на найвищому рівні, мільярдер, чия компанія SpaceX керує системою, наполягає, що Україні час сідати за стіл переговорів з росіянами.

відео дня

Starlink / Інфографіка: Главред

Під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський попросив його посприяти у переговорах з власником SpaceX. Однозначної реакції Білого дому на цю пропозицію не було.

Паралельно з дипломатичним треком працює й неформальний канал. Вихід на мільярдера намагається знайти Михайло Федоров, якого нещодавно звільнили з посади міністра оборони України, проте його зусилля поки що не дали жодного зрушення.

"Наразі позитивного рішення немає", - сказав один зі співрозмовників видання.

Чому Маск відмовляє Україні

Ключовою причиною відмови Маска є його побоювання щодо загрози ескалації війни в Україні. На думку мільярдера, за словами одного із соратників Федорова, вже настав час укладати угоду, а не намагатися закінчити війну шляхом воєнного тиску.

Як Україна хотіла застосовувати Starlink для ударів по РФ

Главред писав, що за даними джерел The Atlantic, президент Володимир Зеленський представив Трампу план, який, на його думку, може допомогти Україні ефективніше протистояти російським атакам у майбутній зимовий період.

Реалізація цієї ініціативи вимагала б участі Ілона Маска, оскільки саме його компанія контролює мережу Starlink. Україна просила дозвіл на ширше використання супутникового зв’язку Starlink замість збільшення поставок Україні ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot, запаси яких суттєво скоротилися.

Зеленський запропонував надати Україні можливість використовувати Starlink для керування безпілотниками, які могли б вражати мобільні пускові установки балістичних ракет на території Росії.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 7 серпня у Єкатеринбурзі було атаковано склад Wildberries на відстані понад 2000 кілометрів від українського кордону. На об'єкті виникла пожежа.

Раніше у місті Корольов Московської області сталася пожежа на території Центрального науково-дослідного інституту машинобудування (ЦНДІмаш), який є головним аналітичним центром російської державної корпорації "Роскосмос".

Напередодні, 6 серпня, у Башкортостані було уражено НПЗ "Башнефть-Новойл". У Ярославському регіоні під удар Сил оборони України потрапив НПЗ "Славнефть-Янос.

Більше новин:

Про джерело: The Atlantic The Atlantic – американський журнал та мультиплатформне видавництво, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Заснований у 1857 році в Бостоні. Сьогодні видання публікує статті про політику, міжнародні справи, бізнес та економіку, культуру та мистецтво, технології та науку, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред