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Прийшли сотні людей і навіть злетілися птахи: у Києві попрощалися з Олексієм Юковим

Анна Косик
8 серпня 2026, 17:56
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Українці підтримали петицію про присвоєння Юкову звання Героя України.
прощание с Юковым
Багато українців прийшли попрощатися з Юковим / Колаж: Главред, фото: скріншоти з Threads

Головне:

  • У Києві попрощалися з Олексієм Юковим
  • Сотні людей прийшли на церемонію прощання з керівником пошукової групи "Плацдарм"
  • Під час церемонії люди помітили щемливий момент

Сьогодні, 8 серпня, у столиці пройшло прощання з засновником пошукового загону "Плацдарм", який займався пошуком і поверненням тіл загиблих на війні Олексієм Юковим.

Українці в Threads розповіли, що участь у церемонії прощання взяли сотні людей.

відео дня

"На прощання з Олексієм Юковим прийшло дуже багато людей! Він був великою Людиною. Побратими пообіцяли, що продовжать його справу. А памʼять про нього буде жити вічно! Дякую тобі, Герою! Плачуть всі, вся Україна і навіть мертві", - написала valeria_dzey.

скриншот из тредс
Допис про прощання з Олексієм Юковим / фото: скріншот

Що незвичного відбулося під час церемонії прощання

Користувачка dasha__caramel розповіла, що загиблий завжди звертав увагу на птахів, жуків та метеликів, які прилітали до нього під час пошуку померлих. А сьогодні, під час прощання з Юковим, на церемонію символічно прилетіла пташка.

Що відомо про Олексія Юкова

Олексій Юков народився у Слов'янську на Донеччині. У 2013 році він почав займатися пошуком останків загиблих. Спершу Юков працював з рештками загиблих під час Другої світової війни військових.

Але після початку російсько-української війни у 2014 році Юков почав шукати загиблих уже на сучасних полях бою. Чоловік згодом став засновником пошукової групи "Плацдарм", яка працювала у районах бойових дій.

Алексей Юков
Олексій Юков / фото: facebook.com/aleksej.ukov

Зокрема Юков брав участь у пошуку та поверненні тіл українських військових, загиблих під час боїв за Іловайськ. Після початку повномасштабного вторгнення Юков та його команда знайшли близько 2 тисяч загиблих українських військових. Свою діяльність Юков називав справою життя.

5 серпня 2026 року Олексій Юков загинув на Донеччині внаслідок підриву автомобіля, у якому він їхав, на міні. Громадському діячу було 40 років.

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти вбили українського військового Максима Осередчука. Раніше він був продюсером, фіксером та водієм американського телеканалу ABC News.

Раніше стало відомо, що російські окупанти вбили українського воїна – Кучкіна Олега Юрійовича. Захисник України вважався зниклим безвісти 11 місяців.

Напередодні повідомлялося, що російські окупанти вбили сержанта Сергія Врадія. Він служив у складі 57-ї мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Чоловік цілих 11 років захищав Україну від російських окупантів.

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Про джерело: Threads

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