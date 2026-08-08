Прийшли сотні людей і навіть злетілися птахи: у Києві попрощалися з Олексієм Юковим

Українці підтримали петицію про присвоєння Юкову звання Героя України.

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Багато українців прийшли попрощатися з Юковим / Колаж: Главред, фото: скріншоти з Threads

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У Києві попрощалися з Олексієм Юковим

Сотні людей прийшли на церемонію прощання з керівником пошукової групи "Плацдарм"

Під час церемонії люди помітили щемливий момент

Сьогодні, 8 серпня, у столиці пройшло прощання з засновником пошукового загону "Плацдарм", який займався пошуком і поверненням тіл загиблих на війні Олексієм Юковим.

Українці в Threads розповіли, що участь у церемонії прощання взяли сотні людей.

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"На прощання з Олексієм Юковим прийшло дуже багато людей! Він був великою Людиною. Побратими пообіцяли, що продовжать його справу. А памʼять про нього буде жити вічно! Дякую тобі, Герою! Плачуть всі, вся Україна і навіть мертві", - написала valeria_dzey.

Допис про прощання з Олексієм Юковим / фото: скріншот

Що незвичного відбулося під час церемонії прощання

Користувачка dasha__caramel розповіла, що загиблий завжди звертав увагу на птахів, жуків та метеликів, які прилітали до нього під час пошуку померлих. А сьогодні, під час прощання з Юковим, на церемонію символічно прилетіла пташка.

Що відомо про Олексія Юкова

Олексій Юков народився у Слов'янську на Донеччині. У 2013 році він почав займатися пошуком останків загиблих. Спершу Юков працював з рештками загиблих під час Другої світової війни військових.

Але після початку російсько-української війни у 2014 році Юков почав шукати загиблих уже на сучасних полях бою. Чоловік згодом став засновником пошукової групи "Плацдарм", яка працювала у районах бойових дій.

Олексій Юков / фото: facebook.com/aleksej.ukov

Зокрема Юков брав участь у пошуку та поверненні тіл українських військових, загиблих під час боїв за Іловайськ. Після початку повномасштабного вторгнення Юков та його команда знайшли близько 2 тисяч загиблих українських військових. Свою діяльність Юков називав справою життя.

5 серпня 2026 року Олексій Юков загинув на Донеччині внаслідок підриву автомобіля, у якому він їхав, на міні. Громадському діячу було 40 років.

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