"Скандалістка": відомий продюсер висловився про Могилевську та її чоловіка

Геннадій Вітер відверто висловився про співачку, оцінивши її непростий характер і сімейні стосунки.

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Наталія Могилевська - яка вона насправді / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

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Який характер у Наталії Могилевської

Як співачка проявляє себе у сімейному житті та вихованні дітей

Музичний продюсер Геннадій Вітер в інтерв'ю проєкту "Наодинці з Гламуром" відверто розповів про свій досвід роботи з Наталією Могилевською. За його словами, виконавиця поєднує в собі сильний лідерський характер із величезною любов’ю до глядачів та близьких.

Вітер підкреслив, що артистка ніколи не боялася відстоювати власну позицію, проте завжди зберігала повагу до співрозмовників. Сильний характер співачки поєднується з невгамовною енергією, яка здатна зарядити цілу залу.

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Наталія Могилевська - характер / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Наташа - це моя любов. Скандалістка! Якщо Наташі щось не подобається, вона готова пробивати цю броню. Але з нею завжди можна домовитися. Вона поважає людей і хоче такої ж поваги до себе. Вона трудівниця. Якою б не була аудиторія в залі, навіть якщо вона "мертва", виходить Могилевська, захоплює цю аудиторію, і вона виконує її команди. Вона неймовірна артистка", - заявив продюсер.

Геннадій Вітер також торкнувся теми особистого життя виконавиці. На початку повномасштабної війни Могилевська разом зі своїм обранцем Валентином усиновила двох сестер - Мішель і Софію. Продюсер зазначив, що вся ніжність співачки, яка накопичилася за ці роки, тепер спрямована на виховання доньок.

Наталія Могилевська з донькою / фото: instagram.com, Наталія Могилевська

"Зараз у її житті - головна нагорода! Вона стала мамою двох неймовірних доньок. У неї є кому віддати всю свою любов, яку вона накопичувала й зберігала в собі. У неї дуже хороший чоловік! Вона так любить свою сім’ю, так пишається нею, що цієї любові вистачить на багатьох людей", - підсумував Вітер.

Наталія Могилевська / інфографіка: Главред

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Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка-виконавиця, композиторка, актриса та телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

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