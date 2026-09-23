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В Україні посилиться похолодання: де температура знизиться до 0 градусів

Анна Косик
23 вересня 2026, 14:44
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Українцям слід готуватися не лише до зниження температури у нічний час, але й до опадів протягом усієї доби.
В Україні посилиться похолодання: де температура знизиться до 0 градусів
Прогноз погоди в Україні 24 вересня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Де у четвер очікуються дощі
  • В якому регіоні температура впаде до 0 градусів вночі
  • Чому в низці областей оголошено жовтий рівень небезпечності

Погода в Україні завтра, 24 вересня, буде несприятливою. У четвер у Київській, Чернігівській, вночі і у центральних (крім Вінницької) областях очікуються значні дощі.

Через це, як повідомили у Українському гідрометеорологічному центрі, оголошено І рівень небезпечності у вказаних областях.

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"Повітряні потоки переважатимуть західні та південно-західні 7-12 метрів за секунду, на лівобережжі продовжуються пориви 15-20 метрів за секунду", - додали синоптики.

В Україні посилиться похолодання: де температура знизиться до 0 градусів
Оголошення жовтого рівня небезпечності 24 вересня / фото: скріншот з meteo.gov.ua

Температура повітря вночі очікується в межах +6+11 градусів, вдень від +11 до +16 градусів. На півдні буде тепліше - до +19 градусів. В Карпатах найпрохолодніше - вночі 0+5 градусів, вдень +7+12 градусів.

В Україні посилиться похолодання: де температура знизиться до 0 градусів
Погода в Україні 24 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Погода в Києві та області 24 вересня

У четвер у столиці та на Київщині буде хмарно. Очікуються значні дощі, по області місцями грози. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі впаде до +6+11 градусів, вдень очікується +11+16 градусів. У Києві синоптики прогнозують вночі +8+10 градусів, вдень +13+15 градусів.

В Україні посилиться похолодання: де температура знизиться до 0 градусів
Погода в Києві 24 вересня / фото: скріншот з meteoprog

Також в Укргідрометцентрі попередили про І рівень небезпечності (жовтий) через небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - йдеться у повідомленні.

В Україні посилиться похолодання: де температура знизиться до 0 градусів
Небезпечні погодні явища в Україні / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 23 вересня погода в Україні буде дощовою та вітряною. Негоду зумовить активний циклон, який прийде із акваторії Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що прохолодна погода триватиме в Україні до кінця тижня, проте вже з п’ятниці та суботи очікується підвищення температури повітря до комфортної.

Напередодні стало відомо, що у найближчі дні особливо відчутним зниження температури буде після заходу сонця та вранці. На тлі північних і північно-західних вітрів та підвищеної вологості погода здаватиметься ще прохолоднішою. При цьому поки що не йдеться про тривалий перехід до глибокої осені.

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Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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