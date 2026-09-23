"Час розповісти": екс-дружина Федінчика потрапила під обстріл і покинула Київ

Вікторія Кукса завершує особисті та робочі справи в Києві, проте поки що не визначилася, куди саме переїде.

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Екс-дружина Федінчика потрапила під обстріл і покинула Київ / колаж: Главред, фото: instagram.com/andreyfedinchik, instagram.com/ne.prosto.vika

Коротко:

Вікторія Кукса опинилася безпосередньо в епіцентрі атаки

Жінка вирішила виїхати зі столиці

Колишня дружина українського актора Андрія Федінчика ВікторіяКукса розповіла, що на початку вересня опинилася під обстрілом реактивних дронів. Після пережитого жінка вирішила покинути Київ, де прожила останні 15 років.

Про те, що сталося, Вікторія розповіла в Instagram лише зараз. За її словами, вона опинилася безпосередньо в епіцентрі атаки. Жінка не стала розкривати подробиці події, проте зізналася, що пережитий досвід серйозно на неї вплинув.

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"Час розповісти… На початку вересня потрапила під обстріл з реактивних дронів, тому тепер у мене два дні народження на рік. Також є певні проблеми зі здоров’ям - як фізичним, так і психічним", - написала Кукса.

Після цього Вікторія вирішила виїхати зі столиці. Зараз вона завершує особисті та робочі справи в Києві, однак поки що не визначилася, куди саме переїде.

"Поки що вирішую всі питання в Києві й планую переїзд, бо 15 років кохання до Києва закінчилися в одну мить. Куди? Як? Поки що в процесі вирішення. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначила колишня дружина актора.

Андрій Федінчик і Вікторія Кукса були разом п'ять років. Один рік пара перебувала в офіційному шлюбі. У 2015 році подружжя розлучилося - причиною розставання стало те, що актор закохався в іншу жінку.

Андрій Федінчик / інфографіка: Главред

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Про особу: Андрій Федінчик Андрій Федінчик - український актор театру, кіно та дубляжу. Заслужений артист України (2021). Федінчик народився 25 лютого 1985 року в місті Улан-Батор (Монголія). Дитинство та юність провів у Житомирі. Після закінчення школи вступив до Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Івана Карпенка-Карого на факультет "Актор театру, кіно та телебачення", який закінчив у 2006 році. У 2019 році вийшов фільм Олексія Шапарева "Круті 1918", де Андрій зіграв Олексу Савицького. Це перша роль актора у повнометражному художньому фільмі Андрій Федінчик вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У грудні 2024 року військовий переніс складну операцію на хребті, після чого проходив тривалу реабілітацію.

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