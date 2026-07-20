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Росія змінила ракети для обстрілів України: що стоїть за новою тактикою

Марія Николишин
20 липня 2026, 23:25
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Аналітик пояснив, чому Кремль використовує ракети зенітного комплексу С-400 для ударів по Україні.
Росія змінила ракети для обстрілів України: що стоїть за новою тактикою
Росія б'є по Україні власною ППО / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, kremlin.ru

Головне із заяви аналітика:

  • Росія використовує ракети С-400 для ударів по Україні
  • Ціль - об'єкти оборонної промисловості
  • Причина - брак ракет "Іскандер"

Країна-агресор Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка мала би збивати цілі, а не атакувати їх. Парадокс полягає в тому, що Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко у коментарі 24 Каналу.

За його словами, серед пріоритетних цілей, які росіяни постійно тримають у полі зору, - об'єкти української оборонної промисловості.

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Чому Росія обирає саме С-400

Вибір на користь зенітного комплексу для ударів по Україні - не випадковість, а результат кількох прорахунків командування. Мусієнко назвав три основні причини такого рішення.

"Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що дістає до української столиці з Брянської області. По-друге, мають певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп й інтенсивність ударів на тлі можливої нестачі ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, підтримати шок. Росія ж моніторить інформаційний простір", - пояснив він.

С-400
С-400 / Інфографіка: Главред

Мета - тиск і виснаження української ППО

Розрахунок Кремля будується на спостереженні за динамікою збиття балістичних цілей в Україні, яка, за оцінкою аналітика, останнім часом пішла на спад. До цього додається інформація про уповільнення виробництва ракет для Patriot та переорієнтацію частини систем на потреби Близького Сходу.

"На тлі цього вони дивляться: ми менше збиваємо, значить їм треба підтримати інтенсивність вогню, посіяти страх і паніку, деморалізовувати українське суспільство, тож треба завдавати ударів по 5 – 8 ракет 2 – 4 рази на тиждень. Тоді це має підтримувати постійний стан інформаційно-психологічного тиску і збитків", - додав Мусієнко.

На його думку, ракет "Іскандер" для виконання таких завдань Росії не вистачає, тому вона продовжує накопичувати їх для більш масованих атак, а поточні удари наносить саме ракетами С-400.

Росія змінила ракети для обстрілів України: що стоїть за новою тактикою
"Іскандер" / Інфографіка: Главред

РФ робить акцент на балістичні ракети

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат говорив, що російська армія не зменшила інтенсивність застосування безпілотників проти України, а лише змістила акцент на використання балістичних ракет.

Він додав, що атаки дронами тривають практично безперервно.

"Я б не сказав, що їх стало менше, що вони справді зараз роблять ставку на балістику, розуміючи певні проблеми, які у нас є з постачанням ракет для України, але вони атакують щоночі, а зараз - і вдень. Коли супротивник ставить собі таку мету, то дрони можуть атакувати й цілодобово", - підкреслив Ігнат.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що масовані удари Росії балістичними ракетами по Києву можуть свідчити про те, що очільник Кремля Володимир Путін вкрай поспішає здобути бодай якусь "яскраву перемогу" до виборів у Держдуму, які відбудуться в середині вересня.

Аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що Росія у липні атакувала Україну більшою кількістю балістичних ракет, ніж виробляє впродовж місяця. Вони пояснили, що РФ почала скорочувати свої арсенали через те, що Україна має труднощі зі збиттям балістики.

Голова Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадій Хазан заявляв, що Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час.

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Про персону: Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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