Батькам поставили жорсткі умови у школі, де навчаються діти Меган і Гаррі

Батькам інших дітей заборонили фотографувати та публікувати знімки в соціальних мережах.

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Принц Гаррі та Меган Маркл - діти / колаж: Главред, фото: instagram.com, sussexroyal, meghan

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Яку умову висунули батькам

До чого тут діти Меган і Гаррі

У новій школі принца Арчі та принцеси Лілібет у Великій Британії запровадили суворі правила через підвищену увагу до сім’ї принца Гаррі та Меган Маркл.

Керівництво навчального закладу заздалегідь попередило батьків учнів про необхідність дотримуватися максимальної конфіденційності.

відео дня

За інформацією ЗМІ, усім сім’ям розіслали повідомлення, в якому прямо попросили не фотографувати й не знімати на відео дітей, а також не публікувати жодних матеріалів у соцмережах без згоди. Мета - забезпечити безпеку та приватність усіх учнів, а не лише дітей герцога та герцогині Сассекських.

Меган і Гаррі дуже стурбовані питанням конфіденційності / Фото Instagram/meghan

Особливі заходи пов’язані з тим, що навколо сім’ї зберігається підвищений інтерес з боку преси та громадськості. Раніше ситуація вже загострювалася: в одному з батьківських чатів стався витік особистого номера Меган Маркл, що викликало серйозні питання щодо безпеки.

Крім того, через проблеми з безпекою та логістикою діти Гаррі та Меган уже змінили школу незабаром після початку навчального року.

У результаті адміністрація навчального закладу вирішила діяти на випередження, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому та захистити приватне життя сімей.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська актриса та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та доньку Лілібет (2021).

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