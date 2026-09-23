Путін готовий зустрітися з Трампом, але є нюанс: що заявили в Кремлі

У Кремлі заявили, що новий особистий контакт Путіна з Трампом можливий лише після конкретної домовленості про офіційні переговори.

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У Кремлі назвали умову зустрічі Путіна з Трампом / колаж: Главред, фото: Офіс президента, t.me/news_kremlin

Коротко:

Путін готовий до нової зустрічі з Трампом

Без офіційної домовленості переговори неможливі

Позиція Москви щодо Зеленського не змінилася

Російський диктатор Володимир Путін нібито готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, але якщо буде досягнуто конкретної домовленості про проведення офіційних переговорів. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Путін зберігає готовність до нової зустрічі з Трампом", - заявив він. відео дня

Однак Пєсков додав, що наразі жодної конкретики в цьому питанні немає.

Речник Кремля також заявив, що без офіційної домовленості переговори російського диктатора та глави Білого дому неможливі.

Крім того, він нагадав, що позиція Москви щодо можливої зустрічі Путіна та українського президента Володимира Зеленського залишається незмінною.

"За бажання він (Зеленський - ред.) може приїхати до Москви", - сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля підкреслив, що організовувати зустріч Путіна та Зеленського до проведення роботи на експертному рівні недоцільно, оскільки, мовляв, це буде марною тратою часу.

Чи може Путін погодитися на мир

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко говорив, що російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін за жодних обставин не погодиться на мир.

За його словами, результат будь-яких переговорних процесів передусім залежатиме від позиції російського президента.

Він вважає, що Кремль може використовувати сам факт переговорів без реального наміру завершувати війну.

"Ініціатором усіх подій є Путін. І він за жодних обставин не погодиться на мир. Навіть якщо почнуться мирні переговори, то до кінця першого півріччя 2027 року вони матимуть імітаційний характер", - наголосив Коваленко.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб говорив, що українські війська переважають на полі бою і фактично виграють війну, тому Кремль має без зволікань сідати за стіл переговорів.

Президент України Володимир Зеленський визнав, що не бачить у зустрічі з Путіним нічого приємного, але не заперечує проти такого формату заради результату.

Водночас глава Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що черговий раунд мирних переговорів попередньо заплановано на жовтень 2026 року. Очікується, що зустріч відбудеться у форматі за участю трьох сторін.

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Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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