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Магнітна буря майже 6-бального рівня сколихне Землю: скільки триватиме шторм

Анна Косик
23 вересня 2026, 07:53
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Дослідники попередили, що скоро геомагнітна обстановка відчутно зміниться.
Магнітна буря майже 6-бального рівня сколихне Землю: скільки триватиме шторм
Прогноз магнітних бур 23-25 вересня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Коли почнеться нова магнітна буря
  • Якої сили буде геомагнітний шторм

Магнітна буря рівня G1 виникне незабаром на Землі через потік сонячного вітру від корональної діри на Сонці. Про це повідомили у Британській геологічній службі.

Геомагнітний шторм очікується вже 23-24 вересня. Попередньо, він не буде довготривалим. Активність знизиться вже до 25 вересня.

відео дня
Магнітна буря майже 6-бального рівня сколихне Землю: скільки триватиме шторм
Магнітні бурі 23-25 вересня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, сьогодні К-індекс 4,3, що відповідає жовтому рівню, тобто середнім магнітним коливанням. Сонячний спалах В6 відповідає зеленому рівню. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на зеленому рівні.

Але вже завтра, 24 вересня К-індекс буде 5,3, що відповідає магнітній бурі червоного рівня. У п'ятницю показник знизиться до 3,7, тобто зеленого рівня.

Магнітна буря майже 6-бального рівня сколихне Землю: скільки триватиме шторм
Геомагнітна активність 23-25 вересня / фото: скріншот

Як магнітні бурі впливають на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття, зокрема головний біль, запаморочення, нудоту, чи навіть біль в області серця. Також поширені інші симптоми. Мова йде про:

  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Магнітна буря майже 6-бального рівня сколихне Землю: скільки триватиме шторм
Вплив магнітної бурі / Інфографіка: Главред

Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та піших прогулянках;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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