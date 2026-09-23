Перестати бути донькою: Маша Машкова різко висловилася про батька-путініста

Актриса пояснила, за якої єдиної умови готова відмовитися від прізвища батька.

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Маша Машкова висловилася щодо прізвища батька / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Машкова

Коротко:

Марія Машкова 4 роки не бачила батька

Пояснила, звідки взялося її прізвище

41-річна актриса Марія Машкова публічно пояснила, чому не бачилася з батьком, режисером і актором Володимиром Машковим, чотири роки, коли той підтримав війну та вторгнення терориста Путіна в Україну.

Зірка серіалів "Не народжуйся красивою" та "Світло з того світу" відповіла тим, хто вимагає змінити прізвище, повідомляє eg.ru

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Актриса зізналася, що прізвище стало для неї не просто записом у документах, а частиною ідентичності ще з дитинства.

Марія Машкова давно живе в Лос-Анджелесі / фото: instagram.com, Марія Машкова

"Мої друзі в дитинстві і в Новосибірську, і в Москві називали мене Машкова. Привіт, Машкова, ходімо гуляти, Машкова. Дітям дуже подобалося поєднання "Маша Машкова", і моє прізвище швидко перетворилося на моє ім’я", - розповіла актриса.

Хейтери роками вимагають від актриси офіційно зректися прізвища через її підтримку України. Машкова чітко визначила межу, за якою готова піти на цей крок, і назвала єдину людину, чиє слово стане для неї вирішальним.

"Просто тому, що я знала, що для мого тата дуже важливо, щоб його донька - Маша Машкова. Якщо тато сам скаже мені: "Ти ганьбиш моє прізвище, зміни його", я, найімовірніше, зміню його. Але робити це на прохання розгніваних коментаторів я точно не буду", - зізналася Машкова.

Незважаючи на роки мовчання та фізичну відстань між ними, актриса провела чітку межу між особистими стосунками з батьком і своєю ідентичністю як його доньки. Відсутність спілкування, за її словами, цього факту не скасовує.

"Я можу не спілкуватися зі своїм батьком. Ми можемо взагалі з ним ніколи більше не побачитися, не поговорити. Я можу бути від нього дуже далеко, як ментально, так і територіально. Але перестати бути його донькою я не можу. І, якщо чесно, не хочу", - підсумувала Машкова.

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