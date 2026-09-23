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Росія готується до масованого обстрілу: які об'єкти під загрозою

Анна Косик
23 вересня 2026, 12:18
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Українським силам ППО буде нелегко відбити масований удар РФ, якщо ворог застосує певні типи озброєння.
Росія готується до масованого обстрілу: які об'єкти під загрозою
Відбити нову масовану атаку силам ППО може бути непросто / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Що сказав Ігнат:

  • Армія РФ незабаром може масовано атакувати Україну
  • Головним викликом під час наступної масованої атаки РФ може стати балістика
  • Україні потрібні ракети для Patriot для захисту неба

Країна-агресор Росія готується завдати новий масований удар по Україні, і головним викликом для протиповітряної оборони стануть балістичні ракети. Про це в етері телемарафону заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він зазначив, що підліт таких ракет до цілі вимірюється кількома хвилинами, а атаки нерідко відбуваються вночі, що залишає обмежений час на реакцію розрахунків.

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"Зазвичай слабке місце для нас сьогодні - це, звичайно, удари балістики. Зрозуміло, що Київ багато страждає, саме столиця. Ну, інші регіони - теж. Подивіться: Одесу, Дніпро, Харків атакують теж постійно, прифронтові регіони", - сказав представник Повітряних сил.

За даними Ігната, російські війська мають у розпорядженні одразу кілька типів засобів ураження, що рухаються за балістичною траєкторією: "Циркон", С-400, KN-23 та "Іскандер-М". Саме через траєкторію польоту збивати їх українські підрозділи можуть переважно комплексами Patriot.

Росія готується до масованого обстрілу: які об'єкти під загрозою
Patriot / Інфографіка: Главред

Американські системи вже перебувають на озброєнні українських підрозділів, і надалі вони мають зберегти статус ключових засобів протиповітряної оборони великої дальності.

Проте сама наявність комплексів ще не гарантує захисту, адже без відповідної кількості боєприпасів пускові установки залишаються фактично без роботи.

Які об'єкти можуть стати цілями ворога під час нових атак

У Telegram‑каналі "Николаевский Ванек" повідомили, що росіяни зараз активно "оглядають" Київ та Київську область зверху для планування майбутніх ударів.

З останніх об'єктів у Києві, за якими спостерігали окупанти: тягові підстанції та інші об'єкти залізничної інфраструктури, гіпермаркети в Оболонському районі, підстанції у різних районах столиці та троллейбусне депо, аеропорт Жуляни.

У Київській області армія РФ оглядала підстанції в районі Бучі/Ірпеня, тягові підстанції у різних районах, аеродром у Василькові та ймовірні, на думку росіян, "склади ПММ" у районі Бородянки та у Білоцерківському районі.

Росія накопичує зброю для нових ударів по Україні

Главред писав, що за словами експерта з питань авіаційного ринку Богдана Долінце, Росія може накопичувати саме ракети, використовуючи все частіше реактивні та звичайні ударні дрони, готуючись до зимової кампанії по ударах по українській енергетичній сфері.

РФ так само формує резерв "Шахедів". За його даними, окупанти запускають близько 2,5–3 тисяч таких апаратів на місяць, тоді як виробництво може перевищувати 3 тисячі.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 22 вересня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує нову масовану атаку на Україну. Про це свідчать дані розвідки.

Раніше також повідомлялося, що Росія цілеспрямовано атакує українську логістику. Людям слід бути обережними біля залізничних об'єктів, зокрема у Києві.

Напередодні, 23 вересня, у Києві оголосили повітряну тривогу через атаку ворожих дронів. У столиці було чутно звуки вибухів. Місцева влада розповіла про наслідки атаки РФ.

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Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині - начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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