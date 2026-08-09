Удар по 10-поверхівці в Харкові: під завалами знаходяться люди, є загиблі

Росіяни цілеспрямовано атакують житлові будинки.

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Наслідки ранкового удару по Харкову / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

РФ вдарила дроном по житловому будинку в Харкові

У будинку зруйновані 7–10 поверхи

Вже відомо про 12 постраждалих і двох загиблих

Зранку 9 серпня країна-агресор Росія нанесла удар по Салтівському району Харкова. Безпілотник влучив у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано 7-10 поверхи.

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Пізніше він додав, що ворог поцілив по сусідній багатоповерхівці.

"(Ворог, - ред) цілеспрямовано бʼє по житлових будинках. Будьте обережні та перейдіть в укриття. Щодо наслідків повторного удару - зʼясовуємо деталі", - йдеться у повідомленні.

Терехов наголосив, що у будинку є заблоковані люди - на місці розпочато рятувальну операцію.

"Наразі відомо про 12-х постраждалих. На місці ворожого удару двоє загиблих", - розповів міський голова.

РФ зможе масовано бити дронами по заходу України

Радник президента України Сергій Бескрестнов "Флеш" говорив, що російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

За його словами, ситуація може змінитися, якщо Білорусь дозволить використовувати такі засоби зв’язку.

"У такому разі керовані російські дрони, що застосовують нові методи наведення, зможуть загрожувати не лише прикордонним районам, а й областям на заході України, зокрема Львівщині та Волині", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 9 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Одесу ракетами та дронами. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Відомо про 6 постраждалих.

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

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Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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