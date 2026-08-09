Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удар по 10-поверхівці в Харкові: під завалами знаходяться люди, є загиблі

Марія Николишин
9 серпня 2026, 08:13оновлено 9 серпня, 08:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Росіяни цілеспрямовано атакують житлові будинки.
Удар по 10-поверхівці в Харкові: під завалами знаходяться люди, є загиблі
Наслідки ранкового удару по Харкову / колаж: Главред, фото: ДСНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • РФ вдарила дроном по житловому будинку в Харкові
  • У будинку зруйновані 7–10 поверхи
  • Вже відомо про 12 постраждалих і двох загиблих

Зранку 9 серпня країна-агресор Росія нанесла удар по Салтівському району Харкова. Безпілотник влучив у житловий будинок. Є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, внаслідок влучання у житловий будинок зруйновано 7-10 поверхи.

відео дня

Пізніше він додав, що ворог поцілив по сусідній багатоповерхівці.

"(Ворог, - ред) цілеспрямовано бʼє по житлових будинках. Будьте обережні та перейдіть в укриття. Щодо наслідків повторного удару - зʼясовуємо деталі", - йдеться у повідомленні.

Терехов наголосив, що у будинку є заблоковані люди - на місці розпочато рятувальну операцію.

"Наразі відомо про 12-х постраждалих. На місці ворожого удару двоє загиблих", - розповів міський голова.

РФ зможе масовано бити дронами по заходу України

Радник президента України Сергій Бескрестнов "Флеш" говорив, що російські ударні безпілотники наразі не здатні ефективно досягати західних регіонів України через відсутність діючих ретрансляторів на території Білорусі.

За його словами, ситуація може змінитися, якщо Білорусь дозволить використовувати такі засоби зв’язку.

"У такому разі керовані російські дрони, що застосовують нові методи наведення, зможуть загрожувати не лише прикордонним районам, а й областям на заході України, зокрема Львівщині та Волині", - наголосив він.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 9 серпня, країна-агресор Росія масовано атакувала Одесу ракетами та дронами. Пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Відомо про 6 постраждалих.

У ніч на 8 серпня в Києві та області пролунали вибухи на тлі російської атаки балістичними ракетами. Троє людей загинули внаслідок ворожої атаки в Броварському районі Київської області, серед загиблих - дитина. Ще троє отримали поранення, і серед травмованих також є дитина.

6 серпня окупанти атакували безпілотником залізничну станцію в Лозовій Харківської області. В результаті удару загинули двоє чоловіків, ще вісім осіб постраждали.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Харкова Харківська область новини України новини Харківщини атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиці

"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиці

10:59Війна
Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

10:53Світ
ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

09:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чого

Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чого

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглість

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглість

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Як прибрати пил з рослин: простий трюк, який замінить нудне протирання листя

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

Останні новини

11:09

Євгенія Власова переспівала свій легендарний хіт українською мовою

11:04

Китайський гороскоп на завтра, 12 серпня: Драконам — прохання, Коням — прощання

11:00

Гороскоп на завтра, 12 серпня: Левам - сюрприз, Терезам - зміни

10:59

"Циркони", балістика і дрони: вночі РФ завдала удару по Україні — нові подробиціФото

10:56

"Равлик рухався швидше": посол Великої Британії оцінив темпи наступу РФ

"Можуть втратити бронювання за один день": юрист - про зміни в мобілізації восени“Можуть втратити бронювання за один день”: юрист - про зміни в мобілізації восени
10:53

Південна Корея не планує надавати Україні військову допомогу: у Сеулі пояснили причину

10:33

"Виглядає несправжнім": вагітна Енн Гетевей здивувала виглядом оголеного животаВідео

09:52

Після саміту НАТО Трампа таємно вивезли з Туреччини у фургоні з їжею – WP

09:48

Бронювання під загрозою: чому бізнесу стало складніше отримати статус критично важливогоВідео

Реклама
09:47

Від Сенниченка до Ocean Plaza: у ФДМУ говорять про системний тиск на приватизацію

09:47

"Іще народжу": Пономарьов зробив заяву щодо третьої дитини

09:31

ЗСУ відбили майже 27 кв. км території, але РФ тисне на кількох напрямках - ISW

08:34

Український дрон пролетів понад 1500 км до Орська: горить великий НПЗВідео

08:22

РФ вдарила по Запоріжжю ракетами і КАБами: у місті багато загиблих та постраждалих

07:40

Нічний удар по Києву: Росія атакувала дитячу лікарню, спалахнули пожежіФото

06:55

Пожежа та дим над Воронезькою областю: горить логістичний хаб WildberriesВідео

05:11

Їх майже забули у часи СРСР: 5 питомо українських слів, які варто повернути у лексикон

04:30

Фінансові проблеми залишаться позаду: які знаки зодіаку отримають рідкісний шанс

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчинки з кавуном за 29 с

03:27

Що посадити на підвіконні: які рослини можна вирощувати вдома цілий рік

Реклама
03:03

Не втягнулася кришка на банці: як зберегти консервацію в першу добу

02:26

Тест на IQ: потрібно знайти число 96 серед 69 за п'ять секунд

02:15

Урожай помідорів різко зросте: садівники розкрили просту хитрістьВідео

00:42

У Києві та Запоріжжі вибухи, РФ вдарила балістикою: є жертви та "прильоти"

00:01

"Паузи мінімальні": полковник назвав терміни та цілі нового обстрілу РФ

10 серпня, понеділок
23:44

Українцям радять розпилювати оцет біля вхідних дверей: для чогоВідео

23:10

НБУ різко підвищив валютні ліміти: скільки тепер доступно за карткою

23:07

"Палац Путіна" залишився без захисту після атак України - The Telegraph

23:04

Три знаки зодіаку вступають у нову еру 11 серпня: кому всміхнеться доля

22:21

Гаманці тріщатимуть від купюр: які знаки зодіаку купатимуться в розкоші

22:13

Табу на вибір імені для дитини в Україні — про які заборони знають не всі

22:10

РФ отримала нову балістику з КНДР: Зеленський попередив про загрозуВідео

21:57

Залп десятків ракет по Україні за раз: "Мадяр" розкрив плани РФ

21:52

Сонячне затемнення 12 серпня: які регіони України побачать дивовижне явище

21:31

Секретний лайфхак із лавровим листом — навіщо його додають у цукорницю

21:15

Кавун буде соковитим і дуже солодким: як за кілька секунд визначити стиглістьВідео

21:02

Кондиціонер більше не потрібен: один простий предмет допоможе пережити нічну спекуВідео

20:56

Український МіГ-29 розбився на Одещині: у ПС розповіли про долю льотчика

20:47

Магнітні бурі 11 та 12 серпня — фахівці оновили дані про K-індекс

20:44

Польща виставила умову Україні для вступу в ЄС - що вимагає

Реклама
20:02

Повістка, ВЛК і розшук: юрист розповів про наслідки втрати бронюванняВідео

20:01

Навіщо протикати яйце голкою: секретний кулінарний трюк для господинь

19:58

Ціни на товари та продукти підскочили: у Держстаті розкрили, що подорожчало

19:45

Помідори тріскаються під час дозрівання: яка помилка псує весь урожайВідео

19:18

Народжені сяяти: названо дати народження із потужним природним магнетизмом

19:16

Людей закликають змастити двері засобом для миття посуду: результат здивуєВідео

19:10

Кремль готує медіашоу з українськими полоненими: Коваленко попередив про загрозуПогляд

19:08

Мариновані помідори без зелені та спецій: простий рецепт на 1 літр води

19:05

Росія готує нову хвилю ударів: куди може цілитися ворог і що чекає Україну восени

18:57

"Уособлює все погане": Кулик назвав, хто для Польщі гірший за Бандеру

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти