"Мамо, ми помремо": путініст Джиган розстріляв персонал і тримав заручників

Путініст Джиган дістав карабін і зібрав увесь персонал у вітальні, щоб їх розстріляти.

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Джиган остаточно зійшов з глузду / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джиган

Коротко:

Що зробив путініст

Що каже його дружина

Одіозний репер Джиган, який родом з Одеси, але підтримує терориста Путіна і донедавна жив за рахунок блогерки Оксани Самойлової, стріляв у свій домашній персонал і тримав людей у заручниках.

Про це пишуть російські пропагандисти. За їхніми даними, на початку цього року Джиган влаштував дебош у своєму будинку, під час якого стріляв у персонал і бився з охороною. Крім того, репер тримав людей у заручниках протягом 10 годин.

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Джиган закрив своїх дітей / фото: instagram.com, Джиган

Крім того, він налякав власних дітей, які цілком серйозно вирішили, що він їх зараз вб’є.

"Старша дочка Аріелла в цей час була на зв’язку з матір’ю, яка перебувала у від’їзді, і тримала її в курсі подій: „Мамо, ми помремо. Він нас зачинив. Мамо, будь ласка, благаю, попроси, щоб хтось приїхав. Я тебе дуже-дуже сильно люблю. Він іде стріляти в нас. Будь ласка, будь ласка, мамо, благаю, він нас вб’є", - передає джерело жахливі подробиці інциденту.

У мережі навіть є відео Джигана зі зброєю.

Втім, інцидент вдалося зам’яти: артиста відправили в ізраїльський реабілітаційний центр, де він перебуває й досі. Його колишня дружина Оксана Самойлова цю інформацію підтвердила.

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Про особу: Джиган Джиган (справжнє ім'я - Денис Устименко-Вейнштейн) - реп-виконавець українського походження, народився в Одесі, повідомляє Вікіпедія. Джиган одружений з росіянкою та блогеркою Оксаною Самойловою. Він не раз потрапляв до лікарень через зловживання забороненими речовинами.

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