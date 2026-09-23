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До зими війна може закінчитися: Зеленський назвав дві ключові умови

Марія Николишин
23 вересня 2026, 14:10оновлено 23 вересня, 15:41
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Президент переконаний, що припинення вогню можливе вже найближчими місяцями, але все залежить від позиції Вашингтона.
До зими війна може закінчитися: Зеленський назвав дві ключові умови
Зеленський заявив про шанс завершити війну до зими / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Головне із заяви Зеленського:

  • Припинення вогню до зими реальне
  • Головна умова - політична воля США і Трампа
  • Київ потрібен "зимовий пакет" ракет для Patriot

Президент України Володимир Зеленський допускає, що російсько-українська війна може завершитися вже до зими - за умови конкретних кроків з боку союзників. Про це він сказав в інтерв'ю The Wall Street Journal.

За його словами, припинення вогню реальне найближчими місяцями і Київ здатен домогтися справедливого миру.

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Перша умова, яку окреслив президент, лежить у площині дипломатії: без рішучої позиції Вашингтона і особисто Дональда Трампа зупинити агресію не вдасться.

"У нас є шанс зупинити та закінчити цю війну до зими, якщо... Є декілька "якщо". Звісно, перше "якщо" - це завжди воля. Воля Сполучених Штатів, особливо президента (США Дональда Трампа - ред.). Йдеться саме про політичну волю закінчити (війну - ред.)", - сказав він.

Другий фактор - суто військовий. Самих лише заяв політиків недостатньо, адже на Володимира Путіна, переконаний Зеленський, можна впливати винятково силою. Тому ключове значення матиме технологічна перевага на полі бою.

Крім того, окремий акцент глава держави зробив на постачаннях для захисту неба напередодні холодного сезону.

"Нам потрібен "зимовий пакет": ракети для систем Patriot. Тільки США зараз їх виробляють", - наголосив Зеленський.

До зими війна може закінчитися: Зеленський назвав дві ключові умови
Patriot / Інфографіка: Главред

Скільки ще Росія зможе воювати проти України

Голова Комітету економістів України Андрій Новак переконаний, що країні-агресорці Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на пів року.

На його думку, Москва вже стикається з проблемами із резервами, паливом, бюджетом та експортними доходами.

"Усі показники свідчать про величезний обвал російської економіки та її здатності фінансувати війну, на яку Росія сьогодні витрачає половину свого зведеного бюджету (федерального та місцевих). За таких показників складно уявити, де Росія візьме ресурси навіть на один рік війни", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що українські війська переважають на полі бою і фактично виграють війну, тому Кремль має без зволікань сідати за стіл переговорів.

Держсекретар США Марко Рубіо вважає, що війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів. За його оцінкою, переможців у цій війні не буде, тому її продовження позбавлене раціональної логіки.

Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що війна Росії проти України залишається найскладнішим із міжнародних конфліктів для врегулювання, однак висловив упевненість у її остаточному завершенні.

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Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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