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ЗСУ зірвали наступ росіян на Донеччині і провели зачистку - що відомо

Юрій Берендій
23 вересня 2026, 16:23
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Сили оборони зачистили район на Донеччині після спроби РФ прорватися до Добропілля та Дружківки.

ЗСУ зірвали наступ росіян на Донеччині і провели зачистку - що відомо
Як Сили оборони зірвали план РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові тези:

  • РФ намагалася вийти на шляхи до Добропілля
  • Сили оборони провели двомісячну зачистку
  • Росія втратила 237 військових убитими

Російські війська намагалися вийти до логістичних шляхів у районі Торецького на Донеччині, щоб розвинути наступ у напрямках Дружківки та Добропілля, однак Сили оборони провели операцію з блокування та зачистки району. Про операцію розповіли на YouTube-каналі 1 корпусу НГУ "Азов".

відео дня

За словами командира 12-ї бригади "Азов" Лева Пашка на позивний "Хорус", у зоні відповідальності підрозділу російські війська намагалися вийти до логістичних маршрутів, щоб прорватися в тил українських сил і просунутися в напрямку Дружківки та Добропілля. Для цього окупанти залучали підрозділи 90-ї танкової дивізії та 8-ї загальновійськової армії.

"Коли стало зрозуміло, що противник має на меті сформувати район накопичення для своїх подальших дій, рішення ухвалювалося на всіх рівнях із залученням усіх наявних інструментів. Насамперед це посилення старшим начальником у вигляді долучення до операції окремого загону спеціального призначення "Туман" 1-го корпусу та батальйону "Шквал" 425-го полку "Скеля", - зазначив він.

У плануванні та виконанні завдань брали участь розвідувальні й штурмові підрозділи. Українські військові мали спочатку ізолювати район, де накопичувався противник, заблокувати його просування та підготувати умови для атаки.

"Першочерговим завданням була ізоляція вогневими засобами району накопичення, блокування противника з недопущенням його подальшого просування та формування сприятливих умов для висування наших штурмових груп. Вважаю, що це завдання ми виконали", - наголосив командир 12-ї бригади НГУ "Азов".

Безпосередня фаза операції стартувала 7 серпня 2026 року. Командир 425-го батальйону "Скеля" Дмитро "Вололей" повідомив, що того дня перші штурмові групи вийшли на маршрути й почали переміщення до зони виконання завдань.

Під час штурмів українські військові застосовували різні засоби ураження, коли окупанти ховалися в складних для зачистки укриттях. Командир батальйону "Шквал" Сергій "Замок" окремо відзначив взаємодію з підрозділами "Азову".

"Під час штурмових дій, якщо виявляли ворога і його було складно зачистити - якщо це було укриття або об'єкт, де існував ризик зазнати втрат чи дістати поранення, - відпрацьовували засобами як нашими, так і 12-ї бригади. 12-та бригада відпрацьовувала як FPV-дронами, так і "бомберами". Реагування було швидким", - зазначив Сергій "Замок".

За даними аналітичного проєкту DeepState, зачистку проводили в районі Торецького. Українські штурмові групи діяли за підтримки артилерії та ударних безпілотників, а сама операція тривала близько двох місяців.

ЗСУ зірвали наступ росіян на Донеччині і провели зачистку - що відомо
DeepState / Інфографіка: Главред

У результаті боїв російська сторона втратила 237 військових убитими та 44 пораненими, ще трьох окупантів узяли в полон.

Командир 12-ї бригади "Азов" пов'язує втрату цього району ворогом із необхідністю для російських військ змінювати подальші маршрути просування.

"Втрата противником цього району змушує його шукати альтернативні маршрути та вразливості в бойових порядках нашої бригади. Відповідно, це додатковий час, додаткові втрати з боку противника та чергове відкладання захоплення Донецької області згідно з "планами СВО"", - сказав командир 12-ї бригади "Азов".

Український
Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Чому РФ продовжує говорити про успіхи на фронті - Інститут вивчення війни

Росія суттєво перебільшує масштаби свого просування на фронті, намагаючись створити враження неминучої перемоги та послабити готовність України і Заходу продовжувати опір. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російське Міноборони 19 вересня заявило про нібито захоплення понад 5300 квадратних кілометрів української території та більш як 220 населених пунктів від початку 2026 року. Лише за вересень російська сторона нарахувала понад 670 квадратних кілометрів і 27 населених пунктів.

Розрахунки ISW дають принципово іншу картину. Аналітики оцінюють фактичне захоплення російськими військами приблизно у 147,7 квадратного кілометра та 40 населених пунктів за 2026 рік. Якщо врахувати території, які РФ втратила, чистий показник за населеними пунктами становить мінус 20.

Окремо ISW оцінює території, куди російським підрозділам вдалося проникнути без встановлення повного контролю. Разом із такими ділянками йдеться приблизно про 718,8 квадратного кілометра - і це також значно менше за цифру, яку оприлюднило російське військове відомство.

Натомість українські сили, за підрахунками інституту, протягом року звільнили щонайменше 972,56 квадратного кілометра та 60 населених пунктів.

В ISW вважають, що масштабування російських успіхів має інформаційний розрахунок. Кремль прагне переконати українське суспільство та західні держави, що оборона України нібито наближається до краху, а подальша підтримка Києва не змінить ситуацію.

Активізація таких заяв припала на період виборів до Держдуми РФ та напередодні відкриття Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Саме в цей момент міжнародна увага до війни в Україні особливо висока.

Водночас аналітики не виключають, що частина розбіжностей може бути пов'язана із внутрішньою системою російської армії. За оцінкою ISW, там сформувалася практика спотворення інформації, яка впливає не лише на публічну риторику, а й на військову звітність та оцінювання ситуації безпосередньо на полі бою.

За оцінкою ISW, реальна динаміка бойових дій також не відповідає російській картині. Українські війська, як зазначають аналітики, зберігають стратегічну та оперативну ініціативу з кінця 2025 року, тоді як російське просування практично зупинилося з березня 2026-го. Водночас ЗСУ проводили контратаки на Куп'янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, аналітики DeepState заявляли про нові успіхи Сил оборони в рамках операції "Вівальді". У повідомленні зазначено, що Сили оборони звільнили Шандриголове та Дерилове на Донеччині. За даними аналітиків, у межах операції звільнено 43,5 квадратних кілометрів та два населені пункти.

Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов повідомив про становище на Сумщині і динаміку дій противника біля кордону. За його словами, російські війська зайняли смугу до 4 км уздовж кордону на Сумщині. Трегубов уточнив, що заглиблення становить від 2 до 4 кілометрів і противнику не вдалося розширити зайняту ділянку.

Новообрані депутати Держдуми РФ готують звернення до військового керівництва щодо ситуації на проблемних напрямках фронту. У заяві депутати відкрито вимагають відвести війська з Лиманського напрямку через втрати. У зверненні також згадується критика у бік начальника Генштабу Валерія Герасимова та посилання на значні втрати під час операції "Вівальді".

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Про джерело: 1-й корпус НГУ "Азов"

1-й корпус НГУ "Азов" - оперативно-тактичне з'єднання в лавах Національної гвардії України. Корпус створений 7 березня 2025 року в рамках реформування Сил оборони України у корпусну систему, пише Вікіпедія.

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