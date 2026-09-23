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Україна погодилася на повне і безумовне припинення вогню - ️заява в ООН

Юрій Берендій
23 вересня 2026, 19:05
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51 держава ООН закликала Росію зробити те саме та повернути депортованих українців.

Україна погодилася на повне і безумовне припинення вогню - ️заява в ООН
Припинення вогню в Україні - 51 країна ООН висунула вимогу Росії / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр імені короля Данила, МЗС України

Ключові тези:

  • Україна погодилася на повне припинення вогню
  • Росію закликали погодитися на перемир’я

Україна висловила готовність до повного, негайного та безумовного припинення вогню. Про це йдеться у спільній заяві 51 держави-члена ООН, яку цитує Міністерство закордонних справ України.

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У документі країни-підписанти наголосили на спільній позиції щодо війни та підтримали Україну в протистоянні російській агресії.

"Ще в березні 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Закликаємо Росію нарешті зробити те саме", - йдеться у спільній заяві 51 країни-члена ООН.

Окремо учасники звернули увагу на питання українських цивільних, які перебувають у Росії або на окупованих територіях. Йдеться, зокрема, про дітей, яких було примусово переміщено або депортовано.

"Закликаємо Росію забезпечити негайне, безпечне та безумовне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, примусово переміщених або депортованих українських цивільних, зокрема дітей", - наголошується у заяві.

Країни також порушили питання роботи українського експорту та ситуації в Чорному морі. У заяві зазначається, що дії Росії створюють ризики для глобальної продовольчої безпеки.

"Росія намагається заблокувати український експорт зерна, ставлячи під загрозу глобальну продовольчу безпеку. Підтримуємо зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі", - йдеться у спільній заяві.

Окремий акцент зроблено на подальшому дипломатичному процесі. Підписанти заяви пов’язують припинення бойових дій із переходом до переговорів, спрямованих на досягнення тривалого врегулювання.

"Україна хоче миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та змістовно долучитися до переговорів задля всеосяжного, справедливого та тривалого миру", - заявили 51 країна-член ООН.

Скільки ще Росія зможе воювати - коментар експерта

Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на пів року, після чого Москва може зіткнутися з дедалі серйознішими економічними обмеженнями. Йдеться передусім про резерви, паливо, бюджет та експортні доходи. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду.

"Чесно кажучи, мені важко уявити, на чому ґрунтуються прогнози про те, що Росія здатна воювати до 2028-го або 2030 року. Як казав Наполеон, війна - це три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. А з грошима у Росії, м’яко кажучи, великі проблеми", - зазначив Новак.

За оцінкою Новака, саме фінансова спроможність визначатиме, наскільки довго Кремль зможе підтримувати нинішні масштаби війни. Серед чинників, які можуть обмежувати Москву, він також називає доступність палива та скорочення економічних резервів.

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Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, посол США в НАТО Метт Вітакер заявив, що ситуація на фронті залишається патовою, а її остаточне розв'язання можливе лише дипломатичним шляхом. За його словами, обидві сторони наразі намагаються здобути перевагу на полі бою, тому компромісу поки немає. Водночас виходом із глухого кута може стати серія локальних перемир'їв і проміжних угод, зокрема щодо захисту цивільної інфраструктури та лікарень.

Президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що Росія не зможе перемогти у війні, а Володимир Путін мусить негайно сісти за стіл переговорів. Оцінюючи динаміку бойових дій, він відзначив співвідношення втрат як один до п'яти та звернув увагу на баланс сил: українські війська деокупували близько 800 квадратних кілометрів території проти 900, які Росія спромоглася захопити цього року.

Володимир Зеленський заявив про реальну можливість завершити війну або досягти припинення вогню ще до настання зими, але лише за умови рішучої підтримки з боку союзників. Президент підкреслив, що для цього потрібна політична воля США та системне постачання засобів ППО - зокрема "зимового пакета" ракет для комплексів Patriot, адже без цього досягти тривалого миру буде значно складніше.

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Про джерело: МЗС України

Міністерство закордонних справ України (МЗС України) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. МЗС України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин України, пише Вікіпедія.

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