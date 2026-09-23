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"Будьте у найближчі дні обачні": українців попередили про загрозу ударів

Марія Николишин
23 вересня 2026, 11:09
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"Укрзалізниця" закликала пасажирів не перебувати біля залізничних об'єктів і спускатися в укриття.
'Будьте у найближчі дні обачні': українців попередили про загрозу ударів
В "Укрзалізниці" закликали пасажирів бути обережними / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • УЗ просить залишати залізничні об'єкти за будь-якої тривоги
  • Посадка в Києві - з підземних приміщень вокзалу і Дарниці
  • За запізнення через тривогу повернуть 100% вартості квитка

Країна-агресор Росія цілеспрямовано атакує українську логістику. Людям слід бути обережними біля залізничних об'єктів, зокрема у Києві. Про це заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Будьте в ці дні та й завжди максимально обачні біля залізничних обʼєктів! Залиште їх, перейдіть в укриття за будь-якого рівня тривоги", - наголосив він.

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За його словами, за жовтого рівня тривоги посадка та висадка пасажирів відбувається лише з підземних приміщень Центрального вокзалу та на станції Дарниця.

"Ворожі атаки на столицю продовжуються, під прицілом - і залізнична інфраструктура столиці", - зазначив Перцовський.

Він додав, що якщо пасажир через безпекові причини не встиг на потяг - гроші повернуть повністю.

"Якщо з безпекових питань затримуєтесь на рейс - не біда. Ми повернемо 100% вартості, поїдете наступним поїздом. Понад усе - бережіть себе", - підкреслив Перцовський.

Які об’єкти може атакувати Росія

Військовий оглядач та учасник бойових дій Олексій Гетьман говорив, що частину ракет, спрямованих спочатку на генерацію тепла, окупанти можуть перенацілити на об'єкти водопостачання.

За його оцінкою, окупанти здатні виготовляти близько 50-60 ракет на місяць, переважно комплексів "Іскандер", а сукупний запас, за даними розвідки, міг зрости зі 130-150 до понад 200 одиниць.

"Тому можна очікувати більше масованих ракетних ударів не тільки по Києву, а й по інших наших локаціях", - наголосив він.

'Будьте у найближчі дні обачні': українців попередили про загрозу ударів
Іскандер / Інфографіка: Главред

Удари РФ по залізниці - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія дедалі частіше атакує українські пасажирські потяги реактивними дронами. Через удари залізниця щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів, а загалом від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 таких машин.

Вранці 16 вересня армія РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі. Був атакований пасажирський поїзд Київ - Миколаїв. Пасажирів та екіпаж встигли евакуювати, обійшлося без постраждалих.

Вдень 12 вересня ворог влучив по залізниці в Луцьку. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів - жодного постраждалого.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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