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Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці

Юрій Берендій
22 вересня 2026, 21:57оновлено 22 вересня, 22:59
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Україна готова до енергетичного перемир’я за однієї умови - Зеленський розповів про деталі розмови з Трампом на полях ООН.
Зеленський підбив результати переговорів
Зеленський підбив результати переговорів / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Путіним
  • Київ пропонує Росії енергетичне перемир’я
  • Україна просить США про ракети для Patriot

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН. Про ключові результати розповів Володимир Зеленський під час брифінгу, який транслював Офіс президента України.

Про що говорили Трамп і Зеленський

Україна готова припинити удари по російських енергетичних об’єктах, якщо Росія не атакуватиме українську енергосистему.

відео дня

Зеленський зазначив, що американська сторона передасть цю пропозицію Росії, однак наразі не знає позиції Москви.

"Ми готові до будь-якого формату енергетичного перемир’я. Отже, якщо ми не атакуємо енергетичні об’єкти - тобто всю енергетику, усе. Ось така наша пропозиція. Ми дуже вдячні американській стороні. Вони передадуть її росіянам. Я не знаю позиції Росії", - заявив Зеленський.

Окремо президент України наголосив на необхідності залучення до дипломатичних зусиль не лише США та європейських держав. За його словами, участь Китаю в цьому процесі потенційно могла б вплинути на позицію Володимира Путіна.

"Я дуже відверто сказав президенту, що, на нашу думку, якщо він також залучить президента Сі, то це матиме вплив на Путіна. Я так думаю. Не знаю. Але якщо ми всі, якщо ми всі хочемо покласти край цій війні, справді не просто заявляти про необхідність закінчити цю війну, то ми всі маємо працювати над цим цілодобово, заради людей", - сказав він.

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці
Позиція Китаю щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Ще одним питанням переговорів стала підготовка України до зими. Київ очікує від Вашингтона підтримки у посиленні протиповітряної оборони, зокрема постачання ракет для систем Patriot.

"По-перше, це зимовий пакет ракет "Patriot". Це великий дефіцит для всіх і для Сполучених Штатів. Але ми просимо, щоб вони розуміли масштаб цього, наші потреби. Ми також будемо співпрацювати з іншими країнами. Ми співпрацюватимемо з іншими країнами, з Близьким Сходом тощо, але Сполучені Штати є нашим пріоритетом", - наголосив президент.

Водночас Україна хоче отримати можливість самостійно виготовляти ракети до Patriot у перспективі. Зеленський повідомив, що його військовий радник Павло Паліса вже провів переговори з американською компанією Raytheon, яка, за його словами, готова до співпраці.

"У будь-якому разі нам потрібні ліцензії, щоб розпочати підготовку до виробництва "Patriot". Мій військовий радник, Павло Паліса, сьогодні вранці мав розмову з компанією "Raytheon". Компанія готова. Ми попросили президента допомогти нам пришвидшити цей процес. Він позитивно відгукнувся щодо ліцензій", - повідомив Зеленський.

Президент уточнив, що йдеться про довгостроковий проєкт, який може зайняти близько року або півтора. Водночас він пов’язує його не лише з нинішньою війною, а й із майбутньою системою безпеки України.

"Рік, рік з половиною - але це на майбутнє. У будь-якому разі, це на майбутнє, для України, для українців. У нас є системи "Patriot". Нам знадобиться власне виробництво таких ракет, навіть коли ми будемо виробляти нашу протиракетну систему, але в будь-якому разі ми також розраховуємо на "Patriot". Це, на мою думку, найголовніше, що ми обговорили", - зазначив глава держави.

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці
Patriot / Інфографіка: Главред

Трамп і завершення війни

Зеленський також розповів, як він оцінює позицію Трампа після зустрічі. За його словами, президент США заявив про намір зробити все можливе для завершення війни.

"Він хоче закінчити війну, і ми обговорювали це з нашими командами. Так, він сказав, що зробить усе, щоб допомогти покласти край війні. Я вважаю, що найважливіший крок, який насправді може зробити президент США, - це організувати тристоронню зустріч, на якій лідери зможуть порушити всі делікатні питання та спробувати покласти край війні", - заявив президент.

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці
Трамп і його війни / Інфографіка: Главред

Зустріч із Путіним

На запитання про готовність зустрітися з російським президентом Зеленський відповів ствердно. Він заявив, що готовий до такого формату у будь-який момент.

"Я готовий. Я це сказав. Я готовий у будь-який час, коли всі вирішать, що час настав. Я вважаю, що нам усім потрібно діяти якомога швидше", - вказав він.

Президент окремо пояснив, чому розмови про "історичні причини" війни або суперечності між країнами не повинні відкладати прямий діалог.

"Коли люди багато говорять про те, що хочуть припинити війну, але не вони її розпочали, або що є якісь історичні причини чи суперечності, які ми маємо вирішити спочатку, - це дурниці", - заявив Зеленський.

Він наголосив, що для припинення війни сторони мають перейти безпосередньо до переговорів.

"Якщо ви хочете покласти край війні між нами - не починайте її. Але ми вже опинилися в такому становищі. І якщо ви хочете вирішити проблему - вирішуйте. Якщо кажете про припинення війни через діалог - сідайте й ведіть діалог. Любити, не любити, бути ворогами - це зрозуміло. Хочете припинити війну - сідайте, розмовляйте, припиняйте", - сказав президент.

Енергетичне перемир’я

Журналісти запитали Зеленського, чи просив Трамп Україну односторонньо припинити удари по Росії. Президент заперечив це та заявив, що йшлося про інший формат - взаємне припинення атак на енергетичні об’єкти.

"Ні. Раніше ми вже говорили про це щодо атак на об'єкти дизельного пального тощо. Це не таємниця. Якщо ми справді думаємо про перемир’я, то маємо припинити атакувати енергетичні об’єкти. Якщо ви хочете, щоб ми не відповідали на удари по НПЗ чи об’єктах енергетики - звичайно, ми готові не атакувати, якщо не атакують нас. Але зараз ми відповідаємо. Ми не хочемо цієї гри: він нападає на нас - ми відповідаємо", - заявив президент України.

Переговори Трампа і Зеленського завершились - всі подробиці
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Президент пояснив, що українська сторона лише відповідає на російські удари, а можливість припинення атак залежить від дій Москви.

"Повірте, якби ми не могли відповідати, то вже давно б повністю нас окупували б. У цьому наша сила - ми не слабкі, незважаючи на всі труднощі", - наголосив він.

Чи просив Трамп Україну припинити удари по РФ

Зеленський ще раз наголосив, що не отримував від Трампа вимоги в односторонньому порядку припинити атаки.

"Ні. Сьогодні не звучало жодних прохань в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари. Навпаки, ми говоримо про те, що можна зробити в цій ситуації. Ми говоримо про енергетичне перемир'я - принаймні як перший крок, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна закінчити війну", - заявив президент.

За словами Зеленського, він очікує, що Росія намагатиметься використовувати Україну як виправдання для продовження бойових дій.

"Я сказав свою особисту думку: Путін розказуватиме всім про закінчення війни і про те, що він готовий до переговорів. І це триватиме до завершення виборів. А потім ви побачите атаки - вони не зупиняться. І він пояснюватиме це тим, що Україна нібито щось зробила. Сьогодні вночі була масована атака, і за даними розвідки, вони намагаються виправдати це тим, що під час їхніх виборів Україна десь атакувала", - наголосив він.

Він закликав посилити міжнародний тиск на Москву.

"Усім треба трохи більше докласти зусиль, щоб він захотів закінчити війну - бодай на першому етапі енергетичного перемир'я", - зазначив президент.

Які інструменти є у Трампа для тиску на Путіна

Зеленський назвав санкційний механізм, який може бути використаний президентом США.

"Вони проголосували за закон Ліндсі Грема. Це дає можливість президенту США запровадити дуже сильні санкції, якщо він так вирішить. У президента Трампа є цей інструмент, і я був йому публічно та приватно вдячний за нього. Ми дуже сподіваємося: якщо Путін не захоче робити деескалаційні кроки, цей інструмент буде застосовано", - заявив Зеленський.

Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ
Законопроект Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти РФ / Інфографіка: Главред

Водночас президент пов’язав можливість подальших переговорів із заявами російської сторони.

"Друга історія - якщо Путін передає через Віткоффа та Джареда (Кушнера, - ред.), що готовий до зустрічі та переговорів. Що ж, подивимося. Сподіваємося, американська команда передасть йому всі меседжі після нашої зустрічі", - стверджує він.

На запитання, чи відчув він готовність Трампа застосувати цей інструмент, президент відповів:

"Не знаю. Це залежить від президента Сполучених Штатів", - заявив Зеленський.

Ризик нової агресії Росії проти Європи

Окремо Зеленський відповів на запитання щодо можливого нападу Росії на інші європейські держави.

"Що відбувається на полі бою? Він не перемагає. Для нього це проблема, бо він мусить щось показати своєму суспільству. Справа не в нас і не в американцях. Він боїться лише власного народу. Коли на території іншої країни перебуває 1 мільйон людей, з яких щомісяця гине 32–33 тисячі, як пояснити, навіщо це все, якщо немає перемог? Це питання виникне, коли ці люди повернуться додому", - заявив президент.

Зеленський пов’язав це з прагненням російського керівництва демонструвати результат.

"Якщо він боїться, йому потрібна перемога. Донбас? Я не впевнений. І саме тому йде окупація України. Загалом на полі бою він не може цього зробити. І якщо у вас немає перемог, а є лише хаос і терористичні атаки балістичними ракетами - що ви запропонуєте своєму народу?", - розповів глава держави.

Як Росія може намагатися розколоти Європу

Президент розповів про можливу тактику Росії щодо європейських держав.

"Що він почав робити? Намагається розколоти єдність у Європі або між Європою та США, щоб зменшити підтримку України. Якщо підтримка зменшиться, він зможе тиснути на нас жорсткіше. Як цього досягти? Напасти на когось іншого або залякати: "Дивіться, я піду далі, якщо ви мене не зупините"", - заявив Зеленський.

Він навів приклади дій Росії проти сусідніх країн.

"Те, що він робить зараз - атаки дронами Молдови, Румунії, порушення кордонів Польщі, інциденти в аеропортах Німеччини та країнах Північної Європи. Він продовжуватиме це робити. Ось чому ризик атак за допомогою дронів, ракет чи навіть наземної операції щодо країн, які межують із РФ чи Білоруссю, є дуже високим", - заявив Зеленський.

На запитання, як мають діяти європейські країни, він відповів:

"Відповідати. Завжди відповідати. Якщо не відповідати, росіяни підуть далі", - наголосив Зеленський.

Економічні угоди США та Росії

Журналісти запитали президента про можливі бізнес-угоди між США та Росією.

"Будь-яка економічна угода не залежить від того, хто є американцем. Сьогодні, наприклад, із двох олігархів - один з яких росіянин, а інший має українське коріння - зняли санкції. Це показує, як складно зберігати одностайність", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія працюватиме через різні економічні та юридичні важелі.

"Коли зняли ці обмеження, я розмовляв із деякими європейцями й сказав: "Гаразд, ці олігархи зараз щасливі, але вони не знають нас. Доки в мене буде сила, я боротимуся з цим у будь-який спосіб". Але це складно, бо важко змагатися з російськими грошима - тут важать лише сильні позиції, єдність і час. І час уже грає проти Путіна", - заявив він.

санкции
Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред

На уточнення щодо можливого поспіху американської сторони в укладенні угод із РФ Зеленський відповів, що не має всіх деталей і не хоче коментувати чутки.

Фінансування України та допомога Європи

Зеленський подякував європейським державам та розповів про фінансові потреби.

"Європейці дійсно дуже допомагають. Але у нас є дефіцит - потрібні додаткові кошти на дрони та засоби ОПК. Ціна війни зросла, бо росіяни частіше здійснюють атаки. Я розмовляв із Урсулою фон дер Ляєн та директором МВФ. Ми обговорювали, як надати підтримку та уникнути фінансового краху. Наші команди зустрінуться через 7–10 днів для опрацювання цих питань", - повідомив Зеленський.

Він також відзначив європейську програму підтримки оборонпрому та можливість обміну технологіями дронів.

"У нас є двосторонні угоди щодо дронів, де ми ділимося технологіями та досвідом, а європейські партнери спрямовують кошти на потреби України. Також є друга частина пакета загальним обсягом 90 млрд євро на два роки - по 45 млрд євро на рік. Ми працюватимемо, щоб пришвидшити отримання цих коштів", - сказав президент.

Що означає готовність до тристоронньої зустрічі

Наприкінці пресконференції Зеленський знову повернувся до теми тристоронньої зустрічі.

"Моя готовність до тристоронньої зустрічі не означає автоматичної згоди на якісь умови - це означає прагнення припинити війну. Той, хто сьогодні не готовий до зустрічі, не готовий і до завершення війни. Якщо ви не підтримуєте бодай перемир’я чи діалог, це сигнал, що ви не хочете зупиняти війну. Не все пробачено - далеко ні. Але діалог і перемир'я - це перший необхідний сигнал", - заявив Зеленський.

Скільки ще Росія зможе воювати проти України - коментар експерта

Росії вистачить ресурсів для ведення війни проти України ще приблизно на пів року, після чого підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій буде дедалі складніше. Москва вже стикається з проблемами у сфері резервів, палива, бюджету та експортних доходів. Про це повідомив голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю Главреду.

Економіст поставив під сумнів прогнози, за якими Москва нібито здатна продовжувати війну ще кілька років. На його думку, ключовим обмеженням для Росії стає фінансова спроможність підтримувати бойові дії.

"Чесно кажучи, мені важко уявити, на чому ґрунтуються прогнози про те, що Росія здатна воювати до 2028-го або 2030 року. Як казав Наполеон, війна - це три речі: гроші, гроші і ще раз гроші. А з грошима у Росії, м’яко кажучи, великі проблеми", - зазначив Новак.

Окремим фактором тиску на російську економіку експерт називає українські удари по об'єктах, пов'язаних із паливно-енергетичним сектором, логістикою та інфраструктурою РФ. За його оцінкою, ця тенденція надалі посилюватиметься.

"Перш за все, удари Збройних сил України вглиб Росії по її НПЗ, нафтоперекачувальних станціях, портах майже на всіх морях, через які росіяни експортують свої товари, торговельних мережах на кшталт Wildberries та Ozon тощо, триватимуть і ставатимуть дедалі інтенсивнішими", - наголосив Новак.

За оцінкою голови Комітету економістів України, сукупність поточних економічних показників і тенденцій не дає підстав вважати, що РФ зможе протягом двох років зберігати нинішній рівень війни. Він називає значно коротший горизонт.

"Тому сьогоднішня ситуація та тенденції свідчать про те, що у Росії немає ресурсів на два роки і більше війни нинішньої інтенсивності. (...) Підбиваючи підсумок, можна сказати, що для ведення війни проти України у Росії вистачить ресурсів ще на півроку, не більше", - вважає Новак.

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Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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