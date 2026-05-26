Чи будуть удари по Києву, якими погрожує РФ, щоденними: що відповіли у Кремлі

Виступаючи перед російськими медіа, Пєсков фактично підтвердив, що Кремль розглядає можливість регулярних атак.

Кремль натякає на нові удари по Києву

Пєсков ігнорує реакцію Заходу

Удар по Києву, здійснений Росією 24 травня, може стати не разовою акцією - Кремль відкрито дає сигнал, що подібні атаки здатні повторюватися. Про це заявив речник режиму Дмитро Пєсков, коментуючи нові погрози Москви щодо української столиці, пише NV.

Виступаючи перед російськими медіа, він фактично підтвердив, що Кремль розглядає можливість регулярних атак, але не хоче прив’язувати їх до чіткої періодичності. На запитання, чи означають заяви МЗС РФ, що удари можуть стати щоденними, Пєсков відповів фразою, яку відмовився пояснювати:

"Системність - це не періодичність, це не дорівнює періодичності системність".

За його словами, Москва нібито не має інформації про реакцію Вашингтона на нові погрози. Водночас у Кремлі знають про позицію європейських столиць та представників ЄС у Києві, але демонструють показову байдужість до цих заяв.

Пєсков підкреслив, що для російської влади важливим є лише власне попередження, адресоване Україні. Реакції партнерів Києва, за його словами, не впливають на рішення Москви.

Яка ціль погроз РФ щодо ударів по Києву

Як писав Главред, голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко пояснив, що через відсутність відчутних стратегічних успіхів на фронті російське керівництво дедалі більше робить ставку на терор цивільного населення та спроби залякати жителів України, зокрема Києва.

В коментарі РБК-Україна він зазначив, що такі дії Кремля спрямовані передусім на створення психологічного тиску на українське суспільство.

Крім того, однією з цілей Росії є вплив на присутність міжнародних дипломатичних місій у Києві, а також продовження спроб змусити іноземні представництва залишити українську столицю, як це вже було на початку повномасштабного вторгнення.

Ще одним мотивом таких атак, за його оцінкою, є прагнення відвернути увагу російського населення від ударів по території РФ і показати нібито контроль над ситуацією, попри нездатність Москви ефективно захищати власні регіони та столицю.

"Росіяни думають, що обстрілами Києва та інших міст вони вбережуть Москву. Насправді ж вони лише збільшать присутність війни у Москві та не тільки. Вберегти від цього може лише мир, якого Путін не хоче", - резюмував він.

Як писав раніше Главред, глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Під час переговорів країна-агресорка Росія офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву.

Аналіз Інституту вивчення війни (ISW) показав, що масштабну атаку РФ на Київ 24 травня буда потрібна для приховування приниження Кремля після параду Перемоги. Використання балістичної ракети "Орєшнік" експерти пов’язують із тестуванням систем доставки ядерної зброї. Російський уряд прагнув продемонструвати силу, незважаючи на критику навіть зі свого боку.

У заяві МЗС Росії анонсувались системні удари по підприємствах ВПК та центрах управління в Києві. Росія стверджує, що удари спрямовані на військову інфраструктуру і звинуватила Україну в терористичних діях. У МЗС загрожують іноземцям швидко залишити столицю та закликають мешканців не наближатися до військових об'єктів.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

