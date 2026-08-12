Харчовий колапс: які продукти масово зникають з українських магазинів на тлі ударів РФ

Пошкоджені виробничі потужності та розподільчі центри ставлять під загрозу весь ланцюжок постачання - від цеху до каси супермаркету.

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Через атаки на логістику й виробництво у супермаркетах виникнуть збої з постачанням / Колаж: Главред, фото: соцмережі, ДСНС

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Удари РФ пошкодили заводи Danone, Lactel, President

Постраждали розподільчі центри Fozzy Group і Novus

Під загрозою дефіциту, зокрема молочка, м'ясо, риба та дитяче харчування

Внаслідок чергових російських ударів по інфраструктурі суттєво постраждали потужності ключових харчових виробників України, серед яких Danone, Lactel, President та "Яготинське", а також масштабні розподільчі центри ритейлерів Fozzy Group та Novus.

У результаті під загрозою опинився весь ланцюжок постачання - від заводських цехів до полиць супермаркетів. Про це пише РБК-Україна.

Зазначається, що найближчим часом покупці можуть зіткнутися з обмеженим асортиментом, локальним дефіцитом швидкопсувних товарів (молочна продукція, охолоджене м’ясо, риба, дитяче харчування) та зростанням цін.

Чому неможливо швидко переналаштувати доставку

Альтернативний варіант - пряма доставка від виробника до кожного окремого магазину - наразі є технічно неможливим. Понад 75% компаній-виробників не володіють необхідною кількістю спецтранспорту й персоналу. Крім того, самі торгові точки фізично не спроможні щодня приймати та обробляти сотні окремих вантажівок від кожного бренду.

Реакція мережі на спорожнілі полиці

Користувачі в соціальних мережах, зокрема у Threads, вже активно діляться світлинами опустілих відділів у супермаркетах та обговорюють ажіотаж. Дописи коливаються від сумних реакцій на порожні стелажі улюблених магазинів на кшталт:

Фото: скріншот

До іронічних зауважень щодо скупівлі бакалії:

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Незважаючи на панічні настрої в мережі, ритейлери та логісти шукають альтернативні шляхи для стабілізації постачання та якнайшвидшого відновлення асортименту на прилавках.

Українців попередили про нове подорожчання продуктів

Главред писав, що за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, у серпні 2026 року хліб та молочна продукція в Україні подорожчають, тоді як овочі нового врожаю поки стримуватимуть загальне зростання цін.

Основними факторами здорожчання стануть вартість палива, логістичні витрати та енергоносії. Водночас ринок овочів відкритого ґрунту наразі перебуває на сезонному максимумі пропозиції, що дозволяє утримувати ціни без різких коливань принаймні до початку осені.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що якщо через російські атаки робота українських портів буде обмежена, це неоднозначно позначиться на цінах на різні товари.

Раніше Главред писав, що в Україні після незначного здешевшання у липні гречка може знову почати дорожчати вже у серпні. Попри сезонне збільшення пропозиції, передумов для тривалого зниження цін наразі немає.

Напередодні стало відомо, що тривала спека та нестача опадів негативно вплинули на формування врожаю картоплі в Україні, що може призвести до суттєвого підвищення цін восени.

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Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна - українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

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