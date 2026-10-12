Росія атакувала Вінницю: у соцмережах пишуть про влучання у фабрику Roshen

Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила удар по об'єкту цивільної інфраструктури, компанія поки не коментувала атаку

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Фабрика Roshen, реактивний дрон / колаж: Главред, фото: wikimedia.org/George Chernilevsky, wikimedia.org/MikeDeltaFox

Що відомо:

Вінницю вдень атакував реактивний ударний дрон

В ОВА підтвердили влучання в об'єкт цивільної інфраструктури

Про удар по фабриці Roshen поки пишуть лише місцеві канали

У понеділок, 12 жовтня, російські окупаційні війська атакували Вінницю реактивним дроном. У місті пролунав вибух, а начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, повідомляє Vinnitsa.info.

Повітряну тривогу в місті оголосили по обіді. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про реактивний безпілотник, який рухався на Вінницю з півночі, а невдовзі міський голова Сергій Моргунов повідомив про вибух і закликав містян не поширювати кадри з місця події.

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"У Вінниці було чути вибух. Не фотографуйте нічого, що може допомогти ворогу. Залишайтесь в безпечному місці до відбою", - звернувся до вінничан Моргунов.

Що відомо про удар по фабриці Roshen у Вінниці

Місцеві Telegram-канали, зокрема "Реальна Вінниця", з посиланням на попередню інформацію написали, що дрон влучив у кондитерську фабрику Roshen. На кадрах із міста видно густий дим. Ні міська, ні обласна влада назву підприємства офіційно не називали, а станом на 17:00 інформацію про Roshen не підтвердили, зазначає News.vn.ua.

Компанія Roshen на момент публікації атаку не коментувала. Даних про загиблих чи поранених офіційно також не оприлюднювали.

Про масштаби руйнувань в ОВА поки не повідомляють. Заболотна лише додала, що на місці вже працюють профільні служби.

"Усі служби виїхали на місце. Інформація щодо наслідків уточнюється", - написала очільниця області.

Навіщо Росія б'є по українських підприємствах

Удари по бізнесу, складах і логістиці стали для Кремля окремим напрямком тиску на цивільних. Ще 25 вересня, після атаки дрона на склад, яким користується McDonald's, президент Володимир Зеленський звернув увагу, що цілями російських атак дедалі частіше стають звичайні підприємства.

"Ударний дрон проти звичайних продуктів. Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію: американський та інший бізнес, датацентри, провайдери інтернету - все звичайне життя для Росії просто мішень", - наголосив Зеленський.

Водночас фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ вважає, що удари по складах не залишать українців без продуктів, хоча перебої з окремими товарами можливі. Логістика, на його думку, адаптується до нових умов, пояснював він у матеріалі про дефіцит продуктів в Україні.

"Дефіцит товарів буде епізодичним, ситуативним, голоду не буде. Товари будуть з'являтися, будуть знаходитися нові транспортні коридори, логістика буде йти в бік децентралізації", - переконаний Кущ.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атаки на склади Roshen 7 лютого і 27 серпня - подробиці

Об'єкти Roshen уже не вперше опиняються під ударом. У ніч на 7 лютого російські дрони майже повністю зруйнували найбільший склад готової продукції компанії в Яготині на Київщині, писав Главком. Працівники тоді перебували в укриттях, тож жертв вдалося уникнути.

Після тієї атаки компанія перейшла на цілодобовий режим роботи й пообіцяла не підвищувати ціни на свою продукцію.

27 серпня російська атака знищила склад Roshen у Чубинському Бориспільського району, повідомляв Цензор.НЕТ з посиланням на заяву компанії. Ніхто не постраждав, однак у Roshen попередили про можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів.

Як повідомляв Главред, того ж 12 жовтня окупанти прицільно вдарили по "Епіцентру" в Дніпрі, де загинула людина. Вранці ударний дрон влучив у багатоповерхівку в Харкові, є постраждалі.

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Про персону: Олексій Кущ Олексій Кущ - фінансовий аналітик, економічний експерт. Живе у Києві, працює в Аналітичному центрі "Об'єднана Україна". Автор аналітичних публікацій, активно веде блог на своїй сторінці у Facebook. Колишній радник президента Асоціації українських банків.

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