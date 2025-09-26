Рус
Ризик високий, як ніколи: політолог попередив про можливість початку нової війни

Анна Косик
26 вересня 2025, 15:13
Путін останнім часом подає погані сигнали про свої наміри.
Путин, ядерное оружие
Росія розглядає як "вісь зла" саме Європу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказав Золотарьов:

  • Путін хоче, щоб обговорення ядерних загроз було в центрі уваги
  • Кремль подає погані сигнали Європі
  • Для України вихід війни за межі кордонів може мати негативні наслідки

Кремлівський диктатор Володимир Путін знову почав брязкати ядерною зброєю не спроста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, у тактичному плані це було пов'язано із сесією Генасамблеї ООН та прагненням захопити інформаційний порядок денний, щоб сказане Путіним було в центрі обговорення.

Але у більш глобальному плані це було пов'язано з Договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Його дія була припинена указом Путіна у 2023 році з формальної причини: нібито США через санкції не давали візи російським інспекторам, але з огляду на ступінь конфронтації, яка тоді спостерігалася, це було не дивно.

Що відомо про цей договір

Золотарьов розповів, що підписали договір ще Обама та Медведєв. Він стосується обмеження кількості боєголовок і носіїв ядерної зброї: ракет, бомбардувальників, ракет на підводних човнах.

"Наскільки я пам'ятаю історію, це третя подібна угода. У 1972 році з'явився договір про обмеження ракетоносіїв, і він привів до того, що стали масово з'являтися боєголовки з головною частиною, що розділяється, з індивідуальним наведенням", - сказав він.

Кількість таких боєголовок зростала "лавиноподібно". Тому був підписаний другий договір про обмеження стратегічних озброєнь у 1979 році.

"Перший і другий договори підписували Брежнєв та Картер. Також був договір, який заборонив розміщення балістичних ракет малої та середньої дальності, і в Москві досі вважають, що він вдарив по обороноздатності СРСР і негативно вплинув на потенціал Російської Федерації", - додав політолог.

Путін подає поганий сигнал

Події останнього місяця як от поява Путіна у військовій формі та імітація тактичного ядерного удару означають тільки одне - поганий сигнал для Європи. Саме їй його шле Путін.

"На адресу Трампа та США з боку Росії сьогодні немає явно вираженої конфронтаційної риторики, утримуються. Нині "вісь зла", з погляду російської пропаганди, перебуває у Європі. Путін діє відповідно. Для нього важливо утримати консенсус, що намітився на Алясці, тому він утримуватиметься від різких кроків і заяв, які б зруйнували потепління, що намітилося, у відносинах США і Росії", - пояснив Золотарьов

Що означає повернення Путіна до ядерної риторики для України

Для України ця ситуація з ядерним брязканням Путіна підвищує ризики того, що війна вийде за межі України і може призвести до масштабування конфлікту та використання видів озброєння, які досі Росія не застосовувала.

"Не йдеться про ядерку... Ризик того, що війна може перекинутися на інші країни, сьогодні є високим як ніколи. Не думаю, що це буде ядерний конфлікт, але велика континентальна війна може вийти за межі України. Це може статися у Молдові, країнах Балтії та Польщі. У Європі пахне порохом", - підсумував політолог.

Ризик високий, як ніколи: політолог попередив про можливість початку нової війни
Країни з яденою зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерні погрози Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Андрія Коваленка, розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні лише країні-агресору Росії, бо вони є частиною її пропаганди страху.

Раніше стало відомо, що в Росатомі заявили, нібито Росія стикається з "колосальними загрозами" з боку Заходу, через що потребує модернізації свого ядерного потенціалу.

Напередодні секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що країна-агресорка Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у випадку агресії західних країн.

Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

