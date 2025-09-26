Ризик високий, як ніколи: політолог попередив про можливість початку нової війни

Путін останнім часом подає погані сигнали про свої наміри.

Росія розглядає як "вісь зла" саме Європу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що сказав Золотарьов:

Путін хоче, щоб обговорення ядерних загроз було в центрі уваги

Кремль подає погані сигнали Європі

Для України вихід війни за межі кордонів може мати негативні наслідки

Кремлівський диктатор Володимир Путін знову почав брязкати ядерною зброєю не спроста. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

За його словами, у тактичному плані це було пов'язано із сесією Генасамблеї ООН та прагненням захопити інформаційний порядок денний, щоб сказане Путіним було в центрі обговорення.

Але у більш глобальному плані це було пов'язано з Договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Його дія була припинена указом Путіна у 2023 році з формальної причини: нібито США через санкції не давали візи російським інспекторам, але з огляду на ступінь конфронтації, яка тоді спостерігалася, це було не дивно.

Що відомо про цей договір

Золотарьов розповів, що підписали договір ще Обама та Медведєв. Він стосується обмеження кількості боєголовок і носіїв ядерної зброї: ракет, бомбардувальників, ракет на підводних човнах.

"Наскільки я пам'ятаю історію, це третя подібна угода. У 1972 році з'явився договір про обмеження ракетоносіїв, і він привів до того, що стали масово з'являтися боєголовки з головною частиною, що розділяється, з індивідуальним наведенням", - сказав він.

Кількість таких боєголовок зростала "лавиноподібно". Тому був підписаний другий договір про обмеження стратегічних озброєнь у 1979 році.

"Перший і другий договори підписували Брежнєв та Картер. Також був договір, який заборонив розміщення балістичних ракет малої та середньої дальності, і в Москві досі вважають, що він вдарив по обороноздатності СРСР і негативно вплинув на потенціал Російської Федерації", - додав політолог.

Путін подає поганий сигнал

Події останнього місяця як от поява Путіна у військовій формі та імітація тактичного ядерного удару означають тільки одне - поганий сигнал для Європи. Саме їй його шле Путін.

"На адресу Трампа та США з боку Росії сьогодні немає явно вираженої конфронтаційної риторики, утримуються. Нині "вісь зла", з погляду російської пропаганди, перебуває у Європі. Путін діє відповідно. Для нього важливо утримати консенсус, що намітився на Алясці, тому він утримуватиметься від різких кроків і заяв, які б зруйнували потепління, що намітилося, у відносинах США і Росії", - пояснив Золотарьов

Що означає повернення Путіна до ядерної риторики для України

Для України ця ситуація з ядерним брязканням Путіна підвищує ризики того, що війна вийде за межі України і може призвести до масштабування конфлікту та використання видів озброєння, які досі Росія не застосовувала.

"Не йдеться про ядерку... Ризик того, що війна може перекинутися на інші країни, сьогодні є високим як ніколи. Не думаю, що це буде ядерний конфлікт, але велика континентальна війна може вийти за межі України. Це може статися у Молдові, країнах Балтії та Польщі. У Європі пахне порохом", - підсумував політолог.

Країни з яденою зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерні погрози Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Андрія Коваленка, розмови про ядерну загрозу на Заході вигідні лише країні-агресору Росії, бо вони є частиною її пропаганди страху.

Раніше стало відомо, що в Росатомі заявили, нібито Росія стикається з "колосальними загрозами" з боку Заходу, через що потребує модернізації свого ядерного потенціалу.

Напередодні секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що країна-агресорка Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю у випадку агресії західних країн.

Інші новини:

Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

