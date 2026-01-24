Росіяни били по породіллях і переселенцях: Зеленський прокоментував атаку РФ

Ворог атакував Україну ударними дронами і ракетами різних типів.

Росія має отримати силову відповідь на нічну атаку / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, ДСНС Харківщини

Що повідомив Зеленський:

Під ударом РФ опинилися чотири області України

Внаслідок російського обстрілу є жертва, постраждалі і багато руйнувань

Україні потрібне негайне посилення ППО

Вночі країна-агресорка Росія атакувала Київ, Київщину, Сумщину, Харківщину і Чернігівщину 370 ударними дронами та 21 ракетою різних типів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Харкові росіяни пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина.

"У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика. На жаль, життя однієї людини забрала ця атака. Мої співчуття рідним і близьким. Усі необхідні служби зараз працюють на місцях російських ударів, ліквідовують усі наслідки. Рятувальники, медики, комунальні служби, енергетики, ремонтні бригади. Дякую кожному й кожній, хто залучений. Вдячний усім воїнам ППО, хто відбивав атаку", - додав президент.

Зеленський наголосив, що кожен такий удар РФ по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО і потрібно відповідати окупантам силою.

"Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя", - підсумував глава держави.

Patriot / Інфографіка: Главред

Чи витримає Київ нові атаки РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами директора аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександра Сергієнка, російські окупанти цілеспрямовано атакують критичну інфраструктуру столиці, зосереджуючи удари на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Не варто вірити ні "страшилкам", ні занадто солодким обіцянкам про ситуацію з енергетикою. Сьогодні ніхто не може дати 100% гарантії щодо стабільності енергосистеми. Єдиний реальний захист - це робота сил ППО, а будь-які спроби заздалегідь оцінити масштаби ймовірних пошкоджень є передчасними.

Атака РФ на Україну 24 січня - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок російської атаки на Харків в Індустріальному районі є пошкоджені багатоквартирні будинки, в Немишлянському дрон влучив у приватний будинок.

На Київщині, згідно з повідомленням ОВА, внаслідок атаки РФ зруйновані будинки у Броварському та Бориспільському районі, пошкоджені автомобілі, відомо про 4 поранених.

Раніше повідомлялося, що по Києву та Київщині ворог застосовув 6 балістичних ракет Іскандер, 2 гіперзвукові ракети 3м22 Циркон, щонайменше дві крилаті ракети 9м727 та 4 крилаті ракети Х-32.

