Бойова частина вагою в тонну: РФ вдарила по Києву рідкісною ракетою

Олексій Тесля
24 січня 2026, 15:25
РФ почала використовувати для ударів по Україні ракети 2026 року виробництва, повідомив Владислав Власюк.
РФ б'є по Україні новими ракетами / Колаж: Главред, фото: Facebook/vladyslav.vlasiuk

Головне:

  • РФ вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву
  • Ворог почав використовувати для ударів по Україні ракети 2026 року виробництва

Росія вперше за довгий час вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву, заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

"Не було таких ракет як Х-22 у зведеннях вже давно. Особливість цієї атаки саме в застосуванні цих ракет ... Ракети Х-22, які фактично використовувалися проти авіаносних груп (це їх основне призначення), вони можуть нести різний заряд. І їх особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів", - підкреслив він в ефірі телеканалу Київ 24.

За словами представника ПС, противник застосував по Києву 12 таких ракет (це безпрецедентний випадок) з літаків стратегічної авіації - бомбардувальники Ту-22М3, які противник перебазував з Далекого Сходу ближче до України.

Він також зазначив, що в 2023 році цією ракетою в Дніпрі знесло цілий під'їзд будинку, було багато загиблих. З тих пір противник став менше застосовувати такі ракети по материковій території України, більше зосередився на півдні України (нафтові платформи, острів Зміїний).

Ігнат додав, що всього 412 ракет Х-22 або Х-32 були застосовані проти України, з них досі було збито тільки три. Зараз на рахунку ППО ще плюс 9. Тобто 12 було знищено на даний момент.

Бойова частина вагою в тонну: РФ вдарила по Києву рідкісною ракетою
Подробиці нового удару РФ по Україні

РФ почала використовувати для ударів по Україні ракети 2026 року виробництва, повідомив у Facebook уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Цього тижня, в тому числі цієї ночі, ворог застосовував засоби ураження "Циркони" - великі протикорабельні крилаті ракети", - зазначив він.

За його словами, Х-101 - це стандартні крилаті, але 2026 року виготовлення. Разом з тим Х-32 - нові крилаті ракети на базі Х-22, які росіяни вперше використовували для удару по Києву. РМ-48У - це балістичні ракети з С-400 на базі навчальних ракет-мішеней.

"Кожен випадок застосування певного типу ракет - це не просто випадковий вибір, а має свої пояснення. Частково - не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти", - додав Власюк.

Удар РФ по Україні: що кажуть у ЦПД

В ніч на 24 січня Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники. Атака торкнулася Києва, Київської області, Харкова та низки інших регіонів.

Як повідомив глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, основною метою ударів стала енергетична інфраструктура країни, а також спроба залишити столицю без енергопостачання. Місцева влада вже поінформувала про наслідки обстрілів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, що по Києву і Київщині ворог застосував 6 балістичних ракет Іскандер, 2 гіперзвукові ракети 3м22 Циркон, щонайменше дві крилаті ракети 9м727 і 4 крилаті ракети Х-32.

Раніше повідомлялося, що Росія масово обстріляла Чернігів, пошкоджено критичну інфраструктуру. Майже все місто без світла. Критичні об'єкти, водоканал і котельні працюють від альтернативних джерел.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній удар РФ по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО і потрібно відповідати окупантам силою.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

війна в Україні ракетний удар Юрій Ігнат
