Бойова частина вагою в тонну: РФ вдарила по Києву рідкісною ракетою

РФ почала використовувати для ударів по Україні ракети 2026 року виробництва, повідомив Владислав Власюк.

Головне:

РФ вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву

Ворог почав використовувати для ударів по Україні ракети 2026 року виробництва

Росія вперше за довгий час вдарила протикорабельними ракетами Х-22 по Києву, заявив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат.

"Не було таких ракет як Х-22 у зведеннях вже давно. Особливість цієї атаки саме в застосуванні цих ракет ... Ракети Х-22, які фактично використовувалися проти авіаносних груп (це їх основне призначення), вони можуть нести різний заряд. І їх особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів", - підкреслив він в ефірі телеканалу Київ 24.

За словами представника ПС, противник застосував по Києву 12 таких ракет (це безпрецедентний випадок) з літаків стратегічної авіації - бомбардувальники Ту-22М3, які противник перебазував з Далекого Сходу ближче до України.

Він також зазначив, що в 2023 році цією ракетою в Дніпрі знесло цілий під'їзд будинку, було багато загиблих. З тих пір противник став менше застосовувати такі ракети по материковій території України, більше зосередився на півдні України (нафтові платформи, острів Зміїний).

Ігнат додав, що всього 412 ракет Х-22 або Х-32 були застосовані проти України, з них досі було збито тільки три. Зараз на рахунку ППО ще плюс 9. Тобто 12 було знищено на даний момент.

Подробиці нового удару РФ по Україні

РФ почала використовувати для ударів по Україні ракети 2026 року виробництва, повідомив у Facebook уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Цього тижня, в тому числі цієї ночі, ворог застосовував засоби ураження "Циркони" - великі протикорабельні крилаті ракети", - зазначив він.

За його словами, Х-101 - це стандартні крилаті, але 2026 року виготовлення. Разом з тим Х-32 - нові крилаті ракети на базі Х-22, які росіяни вперше використовували для удару по Києву. РМ-48У - це балістичні ракети з С-400 на базі навчальних ракет-мішеней.

"Кожен випадок застосування певного типу ракет - це не просто випадковий вибір, а має свої пояснення. Частково - не від хорошого життя. Це добре. На фото Х-101 2026 року, вже завтра будемо знати основні компоненти", - додав Власюк.

Удар РФ по Україні: що кажуть у ЦПД

В ніч на 24 січня Росія завдала масованого удару по території України, застосувавши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники. Атака торкнулася Києва, Київської області, Харкова та низки інших регіонів.

Як повідомив глава Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, основною метою ударів стала енергетична інфраструктура країни, а також спроба залишити столицю без енергопостачання. Місцева влада вже поінформувала про наслідки обстрілів.

Нагадаємо, Главред писав, що по Києву і Київщині ворог застосував 6 балістичних ракет Іскандер, 2 гіперзвукові ракети 3м22 Циркон, щонайменше дві крилаті ракети 9м727 і 4 крилаті ракети Х-32.

Раніше повідомлялося, що Росія масово обстріляла Чернігів, пошкоджено критичну інфраструктуру. Майже все місто без світла. Критичні об'єкти, водоканал і котельні працюють від альтернативних джерел.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішній удар РФ по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО і потрібно відповідати окупантам силою.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

